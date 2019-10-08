針對高雄市長韓國瑜要請假選總統，中央是否准假？行政院長蘇貞昌酸溜溜表示，市長當選沒幾個月就請假選總統，是「過去從沒見過」。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千回敬蘇貞昌8個「過去沒有看過」，大批民進黨執政這些年來的所做所為，才真的讓台灣人民「大開眼界」了吧！

孫大千列舉，民進黨執政這些年來的所做所為，讓台灣人民「大開眼界」的有：

過去沒有看過，政府官員會以「東廠」自居。

過去沒有看過，政治人物欺騙神明，還可以理直氣壯，若無其事。

過去沒有看過，隨便搭個高鐵，就可以撿到300萬。

過去沒有看過，在台東的海灘上撿石頭，都可以撿到一堆海洛因磚。

過去沒有看過，總統的出訪專機，竟然可以成為私菸專機。

過去沒有看過，總統任命的監察委員，竟然可以毫不避諱地宣稱自己是「顏色掛帥」的「復仇者」。

過去沒有看過，可以把「一人得道，雞犬升天」，做到如此淋漓盡致。

過去沒有看過，為了避免影響自己總統大選的輸贏，竟然可以把長期當作神主牌的全民公投犧牲扼殺。

最後，孫大千反問「蘇貞昌，這麼多誇張噁爛的事情，過去你都看過嗎？」不過，網友對蘇貞昌針砭更直接見血：「厚顏無恥，一個欺騙神明沒有誠信、敗選的人，還耀武揚威，整天說三道四，真是丢人現眼！」

(中時電子報)