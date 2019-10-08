大陸來台自由行的男子李紹東，7日被控涉嫌毀損台灣大學校園內連儂牆上反送中海報，經台大學生會提告後，警方依毀損罪嫌將李送辦，移民署8日晚間將其強制出境，並管制5年不得入境台灣。（陳麒全攝）

大陸來台自由行的男子李紹東，7日被控涉嫌毀損台灣大學校園內連儂牆上反送中海報，經台大學生會提告後，警方依毀損罪嫌將李送辦，移民署8日晚間將其強制出境，並管制5年不得入境台灣。

移民署台北市專勤隊隊長林財榮表示，李男以自由行名義來臺觀光，卻前往臺灣大學連儂牆撕毀展版上展示各式海報，經臺大學生會提起告訴，依毀損罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦。移民署7日依大陸地區人民來臺從事觀光許可辦法規定（有事實足認為有犯罪行為、從事與許可目不符之活動），廢止李男停留許可。經臺北地檢署作出緩起訴處分，依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定，強制李男出境並管制5年內不得再入境。

林財榮強調，我們歡迎陸客或陸生來臺觀光、求學，但在臺期間必須遵守我國法令規定，我政府絕對不容許有惡意破壞民主自由等違法行為；一旦查獲違法違規者，依法限令出境或強制出境，並管制再入境。

(中時 )