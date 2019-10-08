美兩棲攻擊艦首次起降F-35B，轉型輕航母

美國海軍陸戰隊近日首次在兩棲攻擊艦的例行訓練時，搭載了數十架F-35B垂直起降戰機，這是美軍歷史上首次以輕型航母的運作方式來部署兩棲攻擊艦。對於剛於中共大閱兵前下水的075兩棲攻擊艦而言，美軍完成這項嘗試對於其印太戰略部署尤有重要意義。

美國《防務部落格》(Defence Blog)網站報導說，美國海軍陸戰隊的美國號(USS America)兩棲攻擊艦在東太平洋進行例行訓練時創下一項新的紀錄，亦即讓具有超音速能力的5代隱形戰機F-35B首次在兩棲攻擊艦上起降。

美軍陸戰隊F-35B在兩棲攻擊艦上降落。（圖／美國海軍）

報導說，這十多架F-35B與美國海軍陸戰隊第122海陸戰機攻擊中隊、第13海陸航空群及第3海陸航空聯隊進行了在兩棲攻擊艦起降的操演。這些F-35B戰鬥機展示了其在整個軍事行動中執行任務的能力，表明未來會有更多的F-35B艦載機聯隊會在兩棲攻擊艦上執行任務。

進行此次任務的LHA-6美國號是首艘美國級兩棲攻擊艦，也是美軍史上第4艘以「美國」為名的戰艦。該艦取代了原先的塔拉瓦級(Tarawa)兩棲攻擊艦。美國級兩棲攻擊艦特別針對搭載艦載機進行了改進，能夠支持MV-22魚鷹式傾轉旋翼機和海軍最新的F-35B戰鬥機的使用。

根據現有資訊，美國號兩棲攻擊艦被設定為兩棲攻擊小組的旗艦，投送帶海軍陸戰隊遠征部隊，並以12架MV-22傾轉旋翼機執行登陸作戰，配合6架F -35B戰鬥機執行空戰和對岸對地打擊任務。但是後來的試驗顯示，45000噸的兩棲攻擊艦能配置20架F-35B戰鬥機，將兩棲攻擊艦轉變成輕型航空母艦，主要是新的設計擴大了機庫與甲板，重新調整戰機維護設施、裝備與航空油料容量。

(中時電子報)