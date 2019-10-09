擁竹科周遭大片土地、身價高達數億元的陳姓田橋仔，偷吃越南籍清潔工，還拍下兩人在浴室鏡台前「女前男後照」。豈料田橋仔竟手殘，將鹹濕照傳給原配，原配氣炸提告求償5000萬元。新竹地院審理認為，陳男雖財力雄厚，但大部分是繼承得來，並非夫妻共同打拚所得，求償5000萬元並不合理，最後判賠220萬元。

判決書指出，陳姓田橋仔與妻子結婚逾20年，育有5名子女，已於前年離婚。陳男父母於1990年遭人殺害死亡，他繼承超過200筆新竹市土地，身價高達數億元；弟弟又與黑道發生糾葛，未避免受到牽連，陳男舉家遷往高雄，但為了照顧祖母並管理房產，陳男仍留在新竹。

陳妻控訴，她在2017年3月某日，竟收到老公以通訊軟體LINE誤傳他跟越南籍清潔工阮女的性愛照，以及阮女生殖器照，驚知老公偷吃。陳妻指出，丈夫不但多次帶阮女國內旅遊，還去阮女越南家作客，甚至帶她參加新竹市警友會的餐會，儼然以夫妻之姿出雙入對。

陳妻認為，丈夫為新竹大地主，名下超過200 筆不動產，市價總值超過新臺幣上億元，請求侵權行為損害賠償5000萬元。

新竹地院審理認為，陳男與阮女在浴室大面鏡台前「女前男後」照片，兩人腰部以下相連；阮女雙眼緊閉、眉心皺起、口腔微開，被告腰線以上及阮女胸線以上均清晰可辨，明顯在進行性行為，確定有通姦行為。

(中時電子報)