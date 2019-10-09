國慶連假交通疏導措施一覽表。(圖/高公局提供)

今年國慶連假有4天，趁著秋高氣爽好天氣，又是全民出遊的好時節。公路總局表示，雙十國慶連假4天，車流以旅遊為主，前半10、11是南向車潮尖峰，後半12、13則是北向車流量最大，易壅塞路段行車時間為平日3至7倍，尤其是收假日國5北上恐將塞爆。為因應國慶連假對國道交通造成衝擊，公路總局公布收費新措施，並做好相關交通流量及替代道路規畫，請民眾多留意相關資訊，才能開開心心出門，平平安安回家。

今年國慶連假期從10日至13日有4天，公路總局預估，假期前段(9日下午-10日上午)將以返鄉車流為主，假期中段(10-12日)車潮將湧現國內各大風景區及遊樂區等，假期後段(12-13日)則以返回工作地為主。

高速公路局預估今年雙十國慶連假的國道交通流量。(製表/陳友齡)

高公局預測，放假第1天(10日）及第2天（11日）國道以南向為主，首日雙向車流為122百萬車公里，為平日1.4倍，易壅塞路段行車時間是平日3至5倍；連假第3日（12日）及最後1天（13日）以旅遊及收假車流為主，雙向車流為115百萬車公里，易壅塞路段行車時間是平日的3至7倍。連假第3日（15日）則以收假為主，雙向車流為110百萬車公里，易壅塞路段行車時間是平日3至7倍。

高公局透過大數據分析，首日西部國道南下上午6時00分及第2日7時30分後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、竹南至大甲及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形，尤以國5路段恐持續至下午4時。

高速公路局已提出11處國道易壅塞路段，並規畫替代道路。(製表/陳友齡)

高速公路局已提出11處國道易壅塞路段，並規畫替代道路，預估南下尖峰時段為9日下午至10日上午，北上尖峰時段為12日下午至13日，呼籲用路人於尖峰時段可改走替代道路，避開壅塞路段。

公路總局特別提醒，台61線西濱快速公路已逐漸成為國道1號及國道3號之替代道路，但部分路段如新竹鳳鼻-香山、苗栗竹南-後龍及彰化芳苑-大城等，受限於尚未通車或平面交叉路口號誌影響，預期會有車多甚至壅塞情形。

另外，公路總局指出，國道3號中寮隧道路段正在施工，為因應大量出遊車潮，連假期間暫時將南、北向2車道恢復為各3車道通行，以增加道路容量疏運車流；但因工程尚未完工，該路段最高速限為70公里。

為分散車流及抑制短途旅次，國慶連假自10日至13日國道實施單一費率。(圖/高公局提供)

國慶連假國道交通疏導措施，13日14-21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道，實施高乘載管制。另外，同日0-24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口。

高公局表示，為分散車流及抑制短途旅次，10日至13日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費，另收假日（13日）再增加5-10時暫停收費，建議北返民眾多利用收假日5-10時離峰時段使用國道。

(中時電子報)