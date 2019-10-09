NBA休士頓火箭總經理支持香港的發文，引來大陸各方面強烈抨擊和抵制。大陸旅美自由派學者分析，大陸是在向美國重視言論自由的價值觀進攻，但把大陸市場當工具的做法也可能傷到自己。

據《中央社》報導，紐約城市大學政治學教授夏明表示，美國職籃（NBA）的地位在美國很高，這些球員向來都很有個性，其中不乏直接公開批評美國總統川普者，「美國的影星、球員成名『不靠黨不靠國家』，是靠自己的天賦跟努力，他們在公眾中影響力特別大。」

夏明說，大陸方面對這些美國球員施加壓力，等於是干涉美國最重視的四大自由（言論、宗教、免於匱乏、免於恐懼）中的言論自由，會引起連鎖反彈；且如果火箭隊方面向大陸道歉、妥協，將會失去美國人對運動員應有的尊重。

對於大陸政府歷來在一些與外國的爭議中「把大陸市場武器化」的做法，夏明表示，大陸喜歡籃球，但大陸籃球在世界未排名前列，如果中國籃球想增加國際競爭力，需要引進NBA進中國市場，也需要把球員送進NBA，「侮辱NBA會傷到自己」。

近年已有許多跨國公司撤離大陸，全球生產鏈也在擺脫北京的影響。夏明說，北京總是以愛國主義裹挾市場是一種「玩火」的行為，會把大陸的空間越玩越小。他認為和官方宣傳的相反，其實「世界可以沒有中國，中國不能沒有世界」。

摩瑞4日（Daryl Morey）4日在推特上貼出「FIGHT FOR FREEDOM」貼文後，雖然緊急刪文並稱無意冒犯任何人，但已止不住大陸民眾的怒火。陸官媒痛批、要求摩瑞道歉，大陸籃球協會及多家贊助商都表示將暫停與火箭隊的交流合作事宜，網購平台淘寶也在7日下架所有與火箭隊相關的商品。

(中時電子報)