NBA總裁席爾佛在日本受訪時表態支持火箭總管莫瑞的言論自由，此言引起大陸官方與民間的不滿，進而引發一連串的抗議和抵制，甚至央視決定禁播熱身賽。席爾佛得知消息後表示，將依照既定行程飛往上海，出席10日湖人與籃網的熱身賽，但沒想到這件事情會導致央視不轉播比賽。

席爾佛說，「即便目前情勢變得那麼複雜，我依舊會在9日前往上海，真心希望能取得上海部門、大陸球迷還有贊助商能看在過去30年的交情，理解我們的立場。」

席爾佛表示，「我認為外界誤解了我們的立場，因此我才會第二次發表看法，強調聯盟的價值觀，莫瑞身為球隊總管，他有權利講他想要說的話，那怕這些話會引來嚴重後果。」

席爾佛說，「我知道這件事情讓姚明(中國籃球協會主席)很生氣，也了解他的難處，也無法接受我說的話，但這是不同的價值觀，希望雙方能夠靜下心來，多點容忍心，願意聆聽彼此的意見。」

(中時電子報)