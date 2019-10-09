禮金是一種祝福，但人們更在意額度跟有沒有回包。有網友在《爆怨公社》分享被久未聯絡的友人討「祝福」，並附上郵局帳號甚至5小時內狂打13通來電催促，讓原PO覺得「覺得感受不是很好」。

網友表示，早上突然收到一個久沒聯絡的普通朋友訊息，內容提到她已經登結婚了，當初包了3600，希望原PO回包...不過原PO說8年前自己結婚時，根本沒發喜帖給對方，她是跟共同朋友一起來參加的。而且原PO在電話中也回復該友人說「等看完禮金簿再回復」卻被催促匯款。原PO強調自己其實不在乎這些事情，頂多就再寄還給她，只是覺得感受不是很好，原PO認為，包紅包的用意是祝福的意思，而非變成寄錢所，搞得好像「我跟她借錢一樣，甚至她也未發喜帖給我」

(翻攝自《爆怨公社》)

後來原PO查了禮金簿，結果發現，該友人確實是有包紅包，不過金額是2000元，原PO疑惑「但怎麼就要我還3600了（黑人問號？）」，原PO說，也不知道她又會不會用同一個手法繼續到下一間討債呢？如果身邊沒有禮金簿的人又該怎麼辦呢？真的傻傻的匯過去嗎？「我都結婚也有8年了，她還記得這麼清楚，也是佩服。」

原PO說後來也表示，禮金還是會寄還給她，祝福她啦！她也呼籲，如果不是誠心祝福人家的話，真的就不要去會場或包紅包了，不然之後會搞得好像討債的。貼文也引起網友熱議，許多網友認為「是詐騙吧」、「奇文共賞」、「真是大開眼界（拍手）」、「要人家包也要有宴客吧⋯⋯」不過原PO看完網友的建議也表示，「但以某些爆友的邏輯來算，那我應該要先扣除義大飯店的場地費、餐費、飯店給的伴手禮後，餘額應該只剩600能匯款給她了...」

(中時電子報)