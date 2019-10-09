要變胖容易，減肥卻很難。一名女子從小胖到大，活了半個世紀體重始終在70公斤以上，讓她驚覺再不保養真的會出事，於是他改掉自己5個飲食壞習慣，成功瘦身。

根據《天下雜誌》報導，這名日本料理研究家柳澤英子表示，一直以來她都嘗試節食減重法，但對年過50的她來說，毫無樂趣可言，根本堅持不下去，於是開始研究瘦身食譜，攝取營養均衡，不運動也能健康瘦下。

柳澤女士指出，瘦身密碼在於「血糖值」、「酵素」、「膳食纖維」，飯後血糖會上升，體脂肪增加，原因就是糖類，因此必須先控制醣類與代謝所需的酵素，她所找到的就是水溶性膳食纖維，可解決便祕，延緩消化速度，讓膽固醇正常，長時間下來體重自然減輕。

柳澤女士指出，盡量避免含醣類高的食材，同時保持以下5個飲食習慣：「不用一碗麵/飯解決一餐」、「不吃馬鈴薯、番薯、南瓜和玉米」、「先吃生菜，獲得飽足感」、「好好攝取魚類、肉類，不計較卡路里，確實吃下蛋白質，才能真的瘦身」、「拒絕甜食，也別用砂糖調味」；調味上盡量只用鹽或胡椒，想增加甜度，可以用橘醋醬或鰹魚露取代，加上用油適當，就能健康瘦身。

(中時電子報)