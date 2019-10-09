駐日代表處出包！都是外交官錯？謝長廷免扛責？（影/中天新聞）

台北駐大阪辦事處福岡分處4日晚間舉行國慶酒會，會中秀出日本首相安倍晉三署名向「中華民國」發出的賀電，然而事後卻遭日本政府打臉，表示並未發出該賀電，因此未列入官方紀錄。新北市議員唐慧琳在臉書貼文質疑，「為什麼愛說謊？」

唐慧琳在臉書PO文質疑，「安倍晉三假賀電被打臉，從台灣一路騙到日本、再騙回台灣，這總扯不上是口誤了吧？造假就是造假！被『大哥哥』打臉打到臉腫。

唐慧琳指出，日本大阪辦事處福岡分處，上周五（4日）在當地舉行的國慶酒會上，公布日本首相安倍晉三的賀電，事後卻遭日本官方否認安倍有發賀電，福岡分處隨後發表聲明承認賀電非來自日本首相府。

然後，國民黨立委蔣乃辛8日時在立院質詢時批評駐外單位鬧笑話，行政院長蘇貞昌承諾查處，外交部次長徐斯儉稱還在釐清狀況。國民黨立委曾銘宗認為，這有蠻大的可能是私底下發的，但是卻被曝光，他說依照慣例（日方要）給的話，會給中華民國駐東京的辦事處，才是正式的。

PO文一出後，許多網友看了笑歪，紛紛吐槽回應「外交部及駐日代表應該負責，別再推給基層」、「怎麽不弄個美國的賀電？不是更有面子？」、「搞不好，駐美代表處也收到川普的賀電哦！」、「 這樣的政黨，只為了執政，權利，一直騙，希望有些百姓早日覺醒，不要再被騙了」、「感覺現在基層外交官都在怕，不知道又會是哪個倒楣鬼要出來來背黑鍋」、「上行下效啊~」。

資深媒體人謝寒冰也拿這起烏龍酸說，「前幾天綠媒一片歡迎鼓舞」，結果，現在說這根本不是安倍晉三發的，「綠媒卻集體噤聲，當做沒這回事～我就說現在執政的是個標準的詐騙集團」。

(中時電子報)