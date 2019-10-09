2020年總統暨立委大選將屆，蔡英文民調近期一直領先對手國民黨總統參選人韓國瑜。前民進黨立委沈富雄更大膽預測，投票結果，蔡英文總統將大贏國民黨總統參選人韓國瑜125萬票；立委部分，沈富雄推估，民進黨囊括57席、國民黨48席、民眾黨7席、時代力量2席。

沈富雄在臉書「just for fun」預測2020總統選舉，蔡英文勝韓韓國瑜125萬票。國會選舉，民進黨56席，國民黨48席，民眾黨7席，時代力量2席。

對沈富雄的預測，網友也有異議，如「您這次的預測請問根據何在呢？我相信跟普羅大眾的認知是不一樣地是有落差地！」；有的表示「你想太多，(蔡韓)勝負50000票之內，國會是藍大於綠」、「沒有無黨籍？高金素梅也不會上嗎？」、「國民黨應該多個幾席沒什麼問題，至少應該會贏民進黨！」；有的對時代力量立委僅2席所不以為然，認為「時代力量應該有5席上下」，沈富雄亦回應說：「時代力量的區域立委沒了，專靠不分區立委5席需有12％的政黨票，這一次難了。」

由於，沈富雄曾說「郭台銘參選到底」，有網友辛辣調侃「那根筋又不對了！你忘了是常敗將軍(常不準)！」、「就照著『民調』數字來加減乘除一下就有答案了，名嘴還真好當」。唱反調網友真的不少，沈老大越來越難當了。

(中時電子報)