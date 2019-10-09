去加油站加油，偶爾會碰到工讀生沒聽清楚或是恍神，加到超過指定金額，讓車主哭笑不得，往往工讀生也只能吞下。一名男網友就碰到此事，他要加500元，工讀生加了603，但事後他一個動作讓工讀生感動不已。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文，說自己去中油加油，對工讀生說「92、500謝謝」，加了一段時間後，工讀生突然問他「你剛有說加500嗎？」，讓他不解，但還是回答「對啊」；於是工讀生遞給他發票，繼續服務下位客人。

原PO表示，他回家一看發票，上面金額竟然是603元，立刻返回加油站，找到這位工讀生，補足剩下的103元。他對工讀生說「你一個小時賺的不多，不要自己賠錢了」，讓對方相當感動，原PO則淡淡表示，這樣才對得起自己良心。

這篇貼文獲得1.7萬網友按讚，不少人大讚「不貪小便宜的人真的不多了」、「正直的好人」、「我要承認，如果是我可能就懶得回去了」、「上次有個客人說等等補給我，到現在半年了還沒看到人」。

(中時電子報)