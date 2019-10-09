台中地檢署偵辦網路線上光明燈弊案，9日指揮調查單位同步搜索台中市大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的公司、住處等地，查扣電腦、帳冊等相關證物後，帶回鄭等人進行調查，據了解，檢調針對網路線上光明燈帳目等相關問題，漏夜進行調查，釐清案情。

近年電信業者與各大廟宇推出網路線上光明燈服務信眾，傳出相關帳目出現弊端，涉有不法，台中大甲鎮瀾宮也加入線上點光明燈服務，因帳目問題而搜索、約談鄭銘坤等多人說明。據了解，鄭等人仍在台中市調處漏夜偵訊。

檢調偵辦網路線上光明燈弊案 ，約談鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人調查。（陳淑芬攝）

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