線上光明燈疑雲 檢調漏夜約談鎮瀾宮副董鄭銘坤釐清 01:282019/10/09 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 線上光明燈疑涉弊案，檢調漏夜約談鎮瀾宮副董鄭銘坤釐清。（本報係資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中地檢署偵辦網路線上光明燈弊案，9日指揮調查單位同步搜索台中市大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤的公司、住處等地，查扣電腦、帳冊等相關證物後，帶回鄭等人進行調查，據了解，檢調針對網路線上光明燈帳目等相關問題，漏夜進行調查，釐清案情。 近年電信業者與各大廟宇推出網路線上光明燈服務信眾，傳出相關帳目出現弊端，涉有不法，台中大甲鎮瀾宮也加入線上點光明燈服務，因帳目問題而搜索、約談鄭銘坤等多人說明。據了解，鄭等人仍在台中市調處漏夜偵訊。 檢調偵辦網路線上光明燈弊案 ，約談鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人調查。（陳淑芬攝） (中時 ) #光明燈 #網路線 #台中 #鄭銘坤 #鎮瀾宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中火車站走過百年歷史 余如季帶您回味一甲子 18:482019/10/05 生活 喜迎雙十！ 台中道路國旗飄揚 13:082019/10/06 生活 拆農地違章 中市府全年無休 04:102019/10/08 地方新聞 賽德克巴萊風華再現 展現力與美 04:102019/10/08 地方新聞 燕子揪秋冬遊台中成效亮眼 自由行每日申請逾1200房 17:222019/10/08 生活 跑在台中享受台中 城市半程馬拉松20日開跑 18:012019/10/08 生活 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 空姐請假湊長假 一年爽211天被資遣 - 社會 竹科億元男「浴室啪啪啪」越南妹 手殘傳照給正宮 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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