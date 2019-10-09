「我屏東．我主角」！為了迎接國慶連假，縣府文化處將在台灣設計展設計之夜｢超級狂」的伸展台重現在主展區內，讓每位民眾都有機會上台秀自己。縣府也推出進化版的便當組合「國慶野餐包」，讓民眾邊野餐邊看國慶焰火。

今年台灣設計展設計之夜｢超級狂」，舉辦一場令人動容、顛覆時尚的走秀，讓人留下深刻回憶；文化處因此決定將伸展台移至主展區，讓每個人都能上台走秀當主角。8日重新啟用，邀請屏東在地職人及象徵多元族群融合的客家、原住民、新住民等素人走秀。

配合台灣設計展推出的「好屏便當」，開展至今有不少民眾排隊搶購人潮，剛好今年國慶焰火在屏東，縣府再推出進化版的便當組合「國慶野餐包」，由好屏便當加上屏東農產製作的果汁，及繡上台灣設計展主視覺的野餐包巾，僅限10月10日當天販售，售價328元。

好屏便當有棒棒豬、搖滾雞、非常素、歡喜素、蔬藜愛、果物萌6款，搭配果汁可讓民眾帶到焰火場地，邊野餐邊欣賞。由於僅限量200個，10月10日當天中午12點30分在台糖縣民公園主展區發號碼牌。

另外受歡迎的雙層敞篷觀光巴士，縣府決定增輛增班，10日起至20日增為每日12班次服務民眾，每班次發車前半小時，於台糖縣民公園紙漿廠1號路線上車，每班次限量43人。

(中時 )