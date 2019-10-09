印尼籍新住民阿丹，因已過世丈夫不諳法令，未協助她申辦居留證，竟在台灣已逾期停留21年。移民署南區事務大隊屏東縣服務站了解她的困境後，以專案方式協助她取得合法居留身分，並將新的居留證送到阿丹手上，讓她非常開心。

阿丹嫁來台灣後陸續生育3名兒女，不過當年她持停留簽證入境後，未辦居留證，因沒有合法身分，只能四處打零工，或靠同鄉及鄰居接濟，生病或身體不舒服也不敢看醫生，日子過得非常辛苦。

阿丹來台多年，早已和印尼家人早已失去聯繫；她也曾經委託同鄉幫忙辦理居留證，不料同鄉竟然騙走她多年的積蓄，雪上加霜。7年前丈夫過世，經濟重擔壓到她身上，所幸有家福中心及善心單位的幫忙，讓她日子還能過下去。

屏東縣服務站接獲社福團體通報後，主動以專案方式幫她辦居留證。因曾經被騙，阿丹對陌生人較防備，服務站除了多次前往關懷訪視，和她建立信任關係，也協調印尼駐台辦事處移民部主任前來關懷，協助辦理護照。

8日服務站主任謝明福、屏東縣專勤隊隊長陳泗村、內埔區家庭福利服務中心督導鍾玉崑等人，親自將居留證送到阿丹的手中。阿丹激動地說，以後就不用再躲躲藏藏過生活，這是到台灣21年來最開心的一天。

(中時 )