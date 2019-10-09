許多網友看了紛紛發現原po家中不僅冷氣及電熱水器，就連溫熱水器、冰箱也都很耗電，而且又都很老舊會很耗電。 （圖/摘自爆廢公社公開版）

在外租屋看到電費帳單總是會嚇一跳，有一名女網友就PO文，表示她才搬到新租屋處1個多月，電表卻已經跳了664 度，因為房東一度電收5元，也就是她要繳的電費，因為是一筆大的開銷，且她相當驚訝究竟為何房間內的電器如此耗電量大？於是她拍照上網求救眾網友，被人點出這些都算是「吃電怪獸」。

女網友在「爆廢公社公開版」中發文，表示自己8月27日入住，最近要繳點費給房東時，她一去看電表驚呆，因為「已經跳了664度了」，一度電5元計算，等於一個多月電費就要3320元。

原PO檢查用電狀況，她自認為最耗電的冷氣她在使用上面還算節制，大概「只有睡覺吹2小時，偶爾中午熱會開，但是都會定時2個小時，反正1天不超過4個小時」。

她也拍了房間中的其他家電，包括桌上型電腦，電熱水器、半自動小洗衣機、單門小冰箱、飲水機、電風扇等，，目前已排除被偷接電的可能，她無助地哀號 ：「問題出在哪裡？」

PO文一出，許多網友看了紛紛發現原po家中不僅冷氣及電熱水器，就連溫熱水器、冰箱也都很耗電，「老舊的電器耗電率很大啊」、「雖然冷氣吹很少，但是那個冷氣真的舊到不行」，甚至有人舉例自家電器使用情況來比較，「我家全部都是電的，電熱水氣、除溼機、冷氣機、冰箱全都是省電一級，冷氣還吹整晚的，兩個月電費是1300多元」。

還有網友要原PO注意，「把所有電器關掉，一個一個測試運轉數分鐘看哪個轉的快就是它了」、「電錶已經超過6年未檢驗囉」。

(中時電子報)