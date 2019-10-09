沒有國哪有家？國旗藏了噴淚密碼 製作「國旗」門牌 (影/中天新聞)

沒有國哪有家 出品人:陳品宏 （影/陳品宏 ＹouTube）

雙十國慶日快來了！身為韓國瑜青年軍的陳品宏，為了喚醒青年對國家的認同，決定自掏腰包，拍攝了愛國微電影，更製作了獨一無二的「111光榮成功」國旗門牌，表示要免費送給民眾，傳達理念。影片曝光後，勾出了許多人的感動淚水。

來自雲林縣的陳品宏，也是韓國瑜青年軍，他為了國慶日製作了一部微電影，想要喚起大家對國旗與家最初的感動，只見不管是老與少，全都笑著手持國旗在家門口揮舞的畫面，震撼許多網友。

「中華民國像一張家的門牌，風雨無阻地引領我們前進」，陳品宏用樸實的字句，帶出一點都不簡單的溫情喊話，訴說對國家的愛。微電影中藏有彩蛋，特別到霧峰的光復新村取景，替老房子掛上自製的「光榮村成功路111號」門牌，象徵1/11迎回光榮。而這面國旗與暗藏密碼的門牌也成為搶手貨，有民眾紛紛打聽「要去哪可以拿到？」

影片一出引來許多人迴響，看了感動留言，「看到小孩子拿國旗會想哭～感動」、「感人的畫面」、「聽到那句“送給我們國家的一份生日禮物”，我淚流不止了」、「沒錯，愛國是人民的責任義務」、「請問國旗門牌要去哪裡拿，我也想要」、「平凡的庶民簡單的要求，祥和的生活，就是幸福！」、「國旗真美麗」。

(中時電子報)