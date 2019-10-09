美國脫口秀主持人艾倫與前總統小布希同框看球賽的畫面，引發網路戰火；艾倫親自回應這個話題，獲CNN評論力挺並藉此抨擊現任總統川普的極端作風。

艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）今天在「艾倫愛說笑」（The Ellen DeGeneres Show）節目中，談到上週末與前總統小布希（George W. Bush）並肩看球賽的始末，回應網路上的爭論。

畫面的癥結點在於，兩人的政治立場大不相同：艾倫是自由派的出櫃同志、好萊塢名人，而小布希是共和黨人、當過兩任美國總統，是理直氣壯的保守派。

最令自由派人士反彈的是，小布希總統任內反對同性婚姻並且主導美國參與伊拉克戰爭、阿富汗戰爭。

一些推特上的網友批評艾倫是「戰犯」、試圖巴結小布希。自由派的社運人士達烏（Peter Daou）說：「我跟小布希一點都不一樣，他出於謊言引發戰爭，造成了難以置信的屠殺。」

「這樣說好了：我是喬治布希的朋友。」艾倫星期一在棚內錄影的時候對著現場觀眾說。「事實上，我是很多人的朋友，這些人未必跟我有相同的想法。」

艾倫向觀眾表明，她與另一半波夏德羅西（Portia de Rossi）是受到夏洛特瓊斯（Charlotte Jones）的邀請，到德州阿林頓的AT&T球場，觀看達拉斯牛仔（Dallas Cowboys）在主場出戰綠灣包裝人（Green Bay Packers）的比賽。夏洛特瓊斯就是牛仔隊老闆傑瑞瓊斯（Jerry Jones）的女兒。

備受爭議的這個畫面，就是艾倫與鄰座的小布希一起為了某件事情發笑。艾倫開玩笑說，有人看到這一幕就生氣，「他們氣到沒注意我手上拿的是最新的iPhone11」。

艾倫先引用了一則網友推文，接著開始闡述她的想法。這則推文說：「看到艾倫跟喬治布希坐在一起，讓我再一次對美國有信心。」

艾倫表示：「我們都有不同之處。我想我們都忘記了，人與人之間是如此的不同，這是很OK的。」

她說：「我不同意某些人對每件事情的意見，這不表示我不能跟他們當朋友。」接著她講到自己常掛在嘴邊的招牌口號「善待彼此」（Be kind to one another），「我說要對別人好，不只是對跟你想法一樣的人好，而是要對每個人好」。

有線電視新聞網CNN網站以「艾倫與小布希的友誼教我們的事」對此評論，撰稿人奇李薩（Chris Cillizza）藉題批評川普的兩極化作風。

奇李薩把艾倫的這一番談話視為某種「反-川普主義」。他認為川普主義的作風就是，「任何與你意見不同的人，都該受到嘲弄、被妖魔化、受到霸凌。只要你不同意川普，你就是他的敵人。」

這篇評論認為，這樣「非友即敵」的觀點撕裂了美國社會，「在川普的世界裡，沒有共識這回事，也沒有對話，沒有合理的反對意見。只存在人身攻擊與對撞，整個世界只剩你死我活的互相詆毀」。

奇李薩說：「川普為了他的政治目的，而使用的一個武器就是：對他者的恐懼與憤怒。跟你觀點不同的人，不只是愚蠢或是被誤導，而是邪惡的壞人、沒人性，所以你也不用把對方當正常人看待。」

這篇評論的結語說，製造分歧有利於政治目的，但這無益於縫合政治與文化上裂痕，「少聽一點川普，多聽一點艾倫的話」。

(中央社)