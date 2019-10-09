@中國時報

外交部駐日人員又出包？駐大阪經文辦事處福岡分處4日辦國慶酒會時，出示日本正副首相賀電，署名賀電直呼「中華民國」，但隨即遭日首相府否認。藍委蔣乃辛昨在立院質詢行政院長蘇貞昌，蘇答覆，這種事何其重大，更應嚴謹，「這個應要查處。」

NBA火箭隊總管莫雷的涉港言論，引軒然大波，NBA總裁亞當‧肖華7日企圖緩頰的說法，更將整個NBA拖下水。大陸央視8日宣布暫停播出所有NBA賽事，更稱「任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬言論自由範疇」；肖華8日則再發聲強調，平等、尊重、言論自由的價值觀長久以來定義了NBA，他不會監管球員、僱員和球隊老闆在這些問題上該說什麼。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜國慶講稿曝光！長達1500字講稿中，韓細數中華民國建國各個階段，凸顯和平可貴，強調兩岸和平發展才是中華民國最大利益；顯然希望鑑古知今，喚醒國人看清「亡國感」根本是民進黨的選舉操弄。

前副總統呂秀蓮正為取得2020總統大選資格，努力徵求連署，她8日痛批「綠色恐怖氛圍冉冉升起」，在尋求連署過程，甚至連署書格式，她都覺得被刻意刁難，打電話去中選會，只有一位「高小姐」可以回答，她在記者會中「呼喚」，「尋找神祕的高小姐。」

@旺報

旺報觀點法國思想家伏爾泰的名言：「我不認同你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，這次NBA高層涉港言論引起的風波，恰恰就是「觀點」與「權利」之爭，尤其當上升到國家民族高度，複雜程度更是有理說不清，中美民意對撞一觸即發，雙方都應該要更加冷靜克制。

大陸商務部8日證實，應美方邀請，大陸國務院副總理劉鶴將率團訪問華盛頓，於10日至11日和美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。大陸學者認為，這次雖是達成協議大好機會，但不會這麼快就抵達目標，然而中方已透露出願與美方好好談的積極訊號，是協商破滅後的一大進展。

俄羅斯大型礦物肥生產商Acron公司表示，該公司首批總重量為2.3萬噸的礦物肥已經通過「北極航線」向中國大陸發貨。據俄羅斯衛星通訊社報導，這次運輸是全球首次使用「北極航線」（俄羅斯一側的北極航道）運送肥料。俄羅斯Acron對外經濟活動副總裁哈布拉特表示，新的路線可縮減物流開支，由於運輸時間縮短，也為俄羅斯肥料出口到亞太地區帶來新的商機。

解放軍海軍「太原」號7日從浙江舟山啟航，應邀前往日本參加國際艦隊閱艦式。這是繼今年4月日本派遣護衛艦「涼月」號參加解放軍海軍成立70周年海上閱艦後做出的回訪，此訪將實現日本首相安倍晉三在去年訪陸期間商定的兩國艦艇互訪，兩國關係也逐漸回溫。

@工商時報

熱錢湧入，股匯雙漲，外資8日大買台股逾百億元，包括加碼台積電1.6萬張，帶動加權指數重返11,000點，新台幣兌美元升值6分，收30.842元，創近6個月來新高價位。法人提醒，儘管台股9日可能有節前獲利了結賣壓，惟多頭趨勢依然穩健，下一步瞄準去年高點11,270點。

美國商務部8日以侵犯新疆維族人權為理由，將28家中國實體列入出口黑名單，除新疆公安機關等之外，被鎖定的企業，包括海康威視、圖像AI新創商湯科技與曠視科技，以及語音AI巨頭科大訊飛等8家大陸安控領域、AI技術設備大廠。

半導體龍頭大廠英特爾於5月宣布Project Athena（雅典娜計畫），並在台北設立該計畫第一個開放實驗室。英特爾執行副總裁Gregory Bryant表示，開放實驗室針對所需的筆電供應元件進行支援，將高效能及低功耗最佳化，台北開放實驗室已累計超過5,000小時驗證時數，台灣生態系統的支援扮演吃重角色。

美中貿易戰重擊市場需求與信心，也讓油價、石化產品報價承壓，加上部分年度歲修計畫影響，台塑四寶第三季本業合計獲利181.95億元，季減22.7％；其中，除台塑化逆勢季增6.3％之外，台化季減51.6％幅度最大，台塑、南亞也衰退37.4％、15％，相對四寶第三季營收季減僅2～12％，顯示本業獲利動能遭嚴峻考驗。

(中時電子報)