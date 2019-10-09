今天的降雨分布。(氣象局)

今天氣象局發布大雨特報，宜蘭地區受到東北季風影響，有局部大雨發生。並指出未來一週天氣受東北風消長影響，降雨以迎風面的北部、東部為主，周五、六(11、12日)清晨西半部、東北部空曠地區的低溫有機會降到20至22度左右，日夜溫差稍大。周日(13日)東北風逐漸增強，東半部、北部有局部短暫雨。

氣象局指出，昨晚到今天東北風增強，大臺北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，今天全台高溫比昨天降了2~3度，北台灣高溫27、28度，中南部高溫30~32度。

氣象局說，周四至周六(10~12日)東北風減弱，各地多雲到晴，僅花東地區偶有局部短暫雨，各地日夜溫差稍大。

下周日至下周二（13~15日），東北風又增強，水氣變多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

19號颱風「哈吉貝」距離台灣超過2250公里，已朝向西北往日本移動，預計國慶連假這段期間侵襲日本。

中天新聞

(中時電子報)