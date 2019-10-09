美國職籃NBA休士頓火箭總經理摩瑞挺港推文掀波後，出身台灣的布魯克林籃網老闆蔡崇信發公開信，遭批評立場親北京。蔡崇信解釋，自己只想扮演和事佬，希望風波盡快平息。

摩瑞（Daryl Morey）4日在推特發文力挺香港民主抗爭，事後雖刪文，火箭隊仍遭中國贊助商與轉播單位封殺。NBA公關部門雖發表聲明致歉，但NBA總裁席佛（Adam Silver）力挺摩瑞，拒絕向中國低頭，雙方都不願讓步。

如今，籃網與洛杉磯湖人本週預定在上海與深圳進行的NBA季前賽岌岌可危。蔡崇信7日就摩瑞挺港事件在臉書發表英文公開信，文中提及「分離主義運動」，部分人士質疑他認定港人抗爭是追求獨立，蔡崇信因此捲入風波。

蔡崇信在上海接受華爾街日報電訪時說，NBA高層上週末以電話告知他摩瑞挺港事件，他嘗試扮演和事佬，「我現在處在風暴中央」。

蔡崇信曾在美國求學工作多年，自認是文化橋梁，希望讓美中雙方了解彼此為何如此憤慨。至於公開信提及「分離主義」，蔡崇信解釋，用意是讓讀者理解，英國與日本等國前幾世紀曾入侵並占據中國領土，這段歷史讓中國人面對分離主義運動議題時產生強烈屈辱與憤怒感。

他說，信中試圖表達多數中國人怎麼看待香港抗爭者，許多人覺得他提出不同觀點，有助增廣見聞。

蔡崇信公開信貼文已有逾5000人按讚，也有超過1000人表達憤怒。不少人留言感謝蔡崇信費心解釋，也有人強調香港示威者是爭取自由與普選，與分離主義運動無關。

蔡崇信現任阿里巴巴集團執行副主席，原持有籃網隊49%股份的他8月買下剩餘股權，成為NBA歷來首位台灣老闆。這宗交易9月獲NBA理事會一致同意，蔡崇信以籃網老闆身分成為NBA理事之一。

NBA官方在摩瑞挺港事件後向中國致歉，引發美國政界和輿論撻伐。眼見這起風波可能一次得罪美中雙方，席佛態度轉趨強硬，在日本東京強調力挺言論自由、不會為摩瑞推文道歉，但願意與中方溝通。席佛預定9日飛抵上海，此行能否修補與中國的裂痕，攸關NBA能否維持在中國市場耕耘數十年的成果。

籃網與湖人季前賽中國站預定10日在上海、12日在深圳開打，中國中央電視台與騰訊已宣布暫停轉播，球賽能否如期進行也充滿變數。

蔡崇信在報導中未提出化解NBA與中國矛盾的具體方案，僅說希望雙方都能冷靜思考，將運動置於政治之上，籃網與湖人在中國的季前賽能如期開打，但他沒有十足把握。

(中央社)