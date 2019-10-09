前總統陳水扁今爆料，阿扁收到國慶大會的邀請卡，也在9月中旬回覆大會處接待組勾選「親自參加」，結果沒下文。「這是詐騙集團還是把阿扁裝肖耶？出席國慶大會，蔡總統、大會主席蘇院長敢將阿扁趕走嗎？」，對此網友嗆扁，「龜笑鱉無尾」。

阿扁今在臉書發文，稱已收到國慶大會的邀請卡，也在9月中旬回覆大會處接待組勾選「親自參加」、「與需車輛通行證」、「本人因行動不便，需安排特殊座位」，結果沒有下文。

阿扁認為，「這是詐騙集團還是把阿扁裝肖耶？阿扁應邀出席國慶大會，蔡總統、大會主席蘇院長敢將阿扁趕走嗎？」阿扁強調，參加國慶大會不是承認中華民國現行體制，而是認同「一邊一國行動黨」的訴求。

網友看完貼文，紛紛留言。「龜笑鱉無尾」、「明知道她是詐騙貫犯，還是要支持她，被她詐騙也是剛好而已」、「中華民國，是經常被吃豆腐的名稱」、「總統加油」、「有人真學士假博士聯中賣台」。

(中時電子報)