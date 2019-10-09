國民黨總統參選人韓國瑜民調低迷，許多民調都顯示其落後總統蔡英文不少。對此，國民黨台北市議員、黨文傳會副主委王鴻薇認為，民進黨清查台大校長管中閔20至30年的資料，導致現職軍公教人員害怕表態被掌握資料秋後算帳，漸漸轉趨隱性。

韓國瑜去年掀起「韓流」旋風，庶民經濟深入基層，傳統支持民進黨的農漁民轉向成為韓粉，被大砍退休金的軍公教也成了鋼鐵韓家軍。然而，據中評社報導，王鴻薇認為韓民調落後的原因，就出在現職軍公教害怕表態。

王鴻薇表示，她曾看過前中華文化總會秘書長楊渡文章，之前民進黨查管中閔事件，可以把管20至30年的收入、交稅、帳單，甚至稿費全部清查，對現職軍公教人員造成寒蟬效應。她提及，現職軍公教人員看到管中閔事件後，接到電話民調都會擔心被掌握資料，因此現職軍公教圈轉趨隱性，一概不表態。

選戰進入倒數，韓國瑜日前表示，他已有心理準備，絕對不會是風平浪靜，一定是驚濤駭浪，這也要訴諸台灣人民，未來要選擇怎麼樣的民主價值。韓國瑜說，選舉到現在，他被抹黑到這種程度，他從來沒有開口罵過，不是他沒有脾氣，是希望追求更高、神聖的民主價值，所以希望大家用手上神聖的選票，決定未來4年國家的走向、未來中華民國的命運。

(中時電子報)