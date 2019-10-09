國民黨總統參選人韓國瑜面臨選情危機，讓不少挺藍媒體人也看不下去，站出來喊話。就連過去被視為較支持鴻海集團創辦人郭台銘的唐湘龍，也挺身向選民請託，表示立委幾席都不是重點，重點是2020一旦繼續由總統蔡英文執政，很多現況都無法改變；若由韓當選，經濟會變好、觀光客會回來、ECFA也會繼續，盼遲疑不決的藍營支持者能為自己好好想想。

唐湘龍在政論節目《少康戰情室》直言，有人在談立委藍、綠能拿到幾席？但其實這都是政黨細微的計算，並非廣大民眾所在乎的。多一席、少一席又怎樣？廣大民眾所在乎的，是2020大選過後，自己與自己下一代會變成怎樣？

唐湘龍真情流露，表示想對國民黨的選將或國民黨藍軍的支持者說幾句話：「我知道很多人現在氣氛很低迷，覺得很詭異，覺得好像去年明明很好的局面，為什麼不到一年變成這個樣子？怪東怪西的，怪郭台銘、怪韓國瑜、怪誰……那麼面對到現在，現在香港問題、兩岸關係、中美關係，好像也一籌莫展，在戰略上面被困住了。可是你只要認真的回到一點，就是如果2020仍然是蔡英文、仍然是民進黨、仍然是包括鍾佳濱在內的仍然在掌權，那你認為接下去會怎麼辦？」

唐湘龍進一步指出：「如果這些能改變，如果能改變，那有幾件事情你就會發現，它一定會有更天翻地覆的改變：第一個，兩岸之間不會緊張，ECFA會繼續，然後觀光客會回來，經濟會變好。你只要想想看，如果會變好，這些都會變成真的！以及RCEP有可能變成真的，只要是民進黨執政，這些通通都不會變成真的！」

不僅如此，唐湘龍更激動喊道：「那你認為，基於這樣子一個芒果乾，你只是因為那個芒果乾，你就要買了那個芒果乾嗎？我打的剛好是相反，我打的完全不是恐嚇牌，我就是不想恐嚇你，所以我要你為你自己想一下，我講的是事實！現在就是這樣！現在在打恐嚇牌的是民進黨！」

(中時電子報)