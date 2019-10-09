擁有年代電視台等傳媒的媒體大亨練台生（老練），其所屬的北都電視與富邦集團的凱擘大寬頻紛爭不斷，雙方在有線電視版圖上攻防愈演愈烈，從系統業者間爭搶地盤，戰火延燒到旗下頻道代理商互控欠款，差點影響百萬用戶收視權益。此舉引發府院高層關切，國家通訊傳播委員會（NCC）介入調處時，卻無視先前的決議，違法挺老練。

知情人士透露，鴻海集團創辦人郭台銘個人投資的台灣寬頻（TBC）也被捲入紛爭，由於明年大選將屆，原本與富邦同陣營的TBC臨陣變節向老練靠攏，外界解讀此舉是希望借助其旗下新聞台影響力，為推薦的立委人選加持。

練台生擁有年代電視與壹電視，再加上透過東昱代理三立電視，手中掌握的媒體數量不容小覷。（圖／馬景平攝）

上周五、六（10月5日、10月6日）連續兩天，NCC緊急召集練台生所屬頻道代理商佳訊、東昱，和系統商TBC、「泛富邦」代理商大享多媒體（大享）調處糾紛，老練兩場都親自參與。

TBC是全台灣第三大系統商，在中部及北桃園擁有近百萬收視戶。一名與會者透露，在首日會議上，老練就顯露出想排除替TBC代購頻道的大享參與協調，還質問該公司代表，「你不過是路人甲，憑什麼坐這裡？」

隔天，老練更強勢主導整個調處會議過程，還對大享代表嗆聲：「你是局外人，我跟TBC的爭議關你什麼事！」「大享只是成立二年的小孩，哪知道這些歷史。」老練甚至痛批大享代表恐嚇他，有人認為他就是想排除大享，直接與TBC談判。

郭台銘辦公室發言人吳怡萱表示，郭台銘已經退出TBC，TBC純屬呂芳銘個人的投資，與鴻海、郭台銘都沒有任何關係，因此郭辦無法就這件事回應。NCC平台事業管理處副處長蔡國棟表示，東昱委託他人代表出席調處，而這個人正好是練台生，受委託出席與實際掌握公司是不同的兩件事，是否有違NCC決議，必須要依當時承諾事項及實際行為判斷。本刊記者透過年代電視及佳訊公司留言詢問練台生，但至截稿為止仍未得到回覆。（未完）（記者／甯其遠）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

國家通訊傳播委員會（NCC）在第566次會議決議，要求練台生不得再代理三立電視頻道，但練台生卻代表東昱出席調處，直接打臉NCC。（圖／黃耀徵攝）

有線電視生態

延伸閱讀

(中時電子報)