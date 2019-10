LSE回應蔡英文論文案。

總統蔡英文的LSE博士學位論文案在國內鬧得沸沸揚揚,多方提出質疑,蔡英文也多次提出澄清,並將論文原稿公布在國家圖書館中,供民眾參閱;儘管如此,還是有人對蔡英文的論文保有質疑,但近日LSE對於蔡英文的學位、論文正式提出官方聲明。

LSE在官網發出文章,以「LSE statement on PhD of Dr Tsai Ing-wen」為標題,內容指出,近來收到許多詢問蔡英文學位的來信,而依據LSE以及倫敦大學的紀錄,確認蔡英文法學博士學位在1984年頒授無誤,當時的所有學位是由倫敦大學所頒授,並且將論文先繳交至Senate House Library,該圖書館的紀錄確認曾經收到過論文,並且送到IALS;而蔡英文的論文也出現在IALS1985年出版的文件指引「Legal Research in the United Kingdom 1905-1984」中;蔡英文近期已提供她的私人版本論文傳真頁,目前收藏在婦女圖書館可供閱覽,LSE也知道蔡提供了數位版本在台灣國家圖書館中。

