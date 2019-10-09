總統蔡英文的LSE博士學位論文案在國內鬧得沸沸揚揚，多方提出質疑，蔡英文也多次提出澄清，並將論文原稿公布在國家圖書館中，供民眾參閱；儘管如此，還是有人對蔡英文的論文保有質疑，但近日LSE對於蔡英文的學位、論文正式提出官方聲明。
LSE在官網發出文章，以「LSE statement on PhD of Dr Tsai Ing-wen」為標題，內容指出，近來收到許多詢問蔡英文學位的來信，而依據LSE以及倫敦大學的紀錄，確認蔡英文法學博士學位在1984年頒授無誤，當時的所有學位是由倫敦大學所頒授，並且將論文先繳交至Senate House Library，該圖書館的紀錄確認曾經收到過論文，並且送到IALS；而蔡英文的論文也出現在IALS1985年出版的文件指引「Legal Research in the United Kingdom 1905-1984」中；蔡英文近期已提供她的私人版本論文傳真頁，目前收藏在婦女圖書館可供閱覽，LSE也知道蔡提供了數位版本在台灣國家圖書館中。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。