黃河和溫貞菱穩定交往5年，兩人因都是金鐘獎常客，被稱為金鐘CP，不過近日卻爆出感情危機，據悉他們私下各玩各的，黃河被將近「百人斬」的感情債找上，全裸打手槍影片疑似外流，而女友溫貞菱則是帶導演曹瑞原曖昧回家，私生活各自精彩。

黃河文青外表下，感情生活卻很豐富，過去他就曾自爆，2年內和高達80名女生交往過，據《鏡週刊》報導，現欠下的感情債找上他，一段他自慰109秒影片在網路流傳，看過的人透露，全裸頂著平頭的他，握著目測約16公分的男根，不斷來回搓揉，相當享受打手槍快感。

影片後半快要爆發時，他還叫出聲：「我要射了喔...」，射後還火速用手遮擋，此影片共109秒，據悉，這是他幾年前因拍戲住進廟裡，雖為戲禁慾，但還是忍不住自慰，拍下影片傳給當時交往對象看，而看過影片的人無不驚呼「這是黃河嗎？」

而影片之所以外流，可能和黃河感情舊怨有關，因為之前他的前女友就抱怨過，兩人交往期間黃河劈腿，現被曝光DIY手淫片，恐怕和温貞菱關係有變化。不過其實溫貞菱私生活也不遜色，近日也被拍到帶導演曹瑞原回家，據悉，兩人關係過從甚密在戲劇圈似乎早有耳聞。

對於私密片外流，黃河經紀人回應，他之前有透露過事情原委，而公司向來不過問藝人私事，「黃河就是專業演員，不是偶像」。30歲黃河曾以《危險心靈》獲得金鐘獎視帝，又以《紅衣小女孩》奪台北電影節影帝，演技受到肯定，溫貞菱也是拿過金鐘獎迷你劇集視后和女配，在台劇和電影都有好表現，是新世代小花旦之一。

(中時電子報)