民進黨前立委沈富雄。（圖／翻攝自YouTube）

國民黨總統參選人韓國瑜民調下滑，面臨選情危機。前民進黨立委沈富雄直言，韓從來都沒變，變的是外界對他的觀感；當大家喜歡他，看他什麼都好看，大家不喜歡他，看他什麼都不好看。沈更直言，韓冰至今不回台救父，可見韓也知自己無力回天，若輸定了又豈捨得自己女兒犧牲、丟臉？

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，人家問他韓國瑜究竟哪個地方做錯了，為何民調一直掉？但他認為，其實韓一直都沒改，「韓國瑜還是韓國瑜」，只是大家對他的觀感不一樣了。就像以前韓洗頭，大家覺得好看，當時若洗腳大家會覺得更好看，但現在的韓洗什麼都不對。

話鋒一轉，沈富雄直言：「我甚至更敢講，韓冰……現在大家都講沒辦法啦，叫女兒回來！他（指韓國瑜）為什麼遲疑不決？大家應該去研究，為什麼韓國瑜遲疑不決，不叫女兒回來？他現在是想說當爸爸的人、做父親的人，如果我已經輸定了，我為什麼要犧牲我女兒呢？還有第二個考慮就是，我女兒回來如果沒有當年那種場面，那不是我丟了臉，我女兒也丟臉嗎？」

不僅如此，沈富雄更痛批，韓國瑜已經達到一種程度，是讓人直接感受到「那一個人的特點，讓我們看到說，他不能當我的總統」，而這也是韓的致命傷！大家討厭民進黨依舊，而民進黨、現任總統蔡英文被討厭的點也都還在，像是治國無能，但韓讓大家對這些都不在乎了。

(中時電子報)