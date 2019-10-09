男團「SpeXial」的前團員連晨翔（晨翔），近日風光加盟華納音樂，但新作品還沒推出，新戀情倒是搶先火熱上架。丟掉偶包跟禁愛令的他，首度鬆口有個心儀的「圈外對象」，但尚未有進一步相處；不過，本刊透過鏡頭解謎，晨翔疑似為了保護新對象不惜說謊，因為女方根本就是藝人梁以辰，晨翔不但幫她搬家，還猴急地帶她見長輩，「晨辰戀」看似很有譜。

CTWANT 封面故事》圈外女友破功！直擊連晨翔樂當梁以辰工具人

9月19日下午1點多，一身輕裝的晨翔戴著口罩出門，似乎有急事的他，開著白色賓士車在北二高超速狂飆，直到下交流道才放慢速度，一路開到台北市基隆路某社區，此時有名戴著白帽子和口罩的女子，從社區拉著一堆行李出來，晨翔見狀立刻下車準備幫忙搬行李。

當天晨翔看來體況欠安，梁以辰見狀便為他撫背送暖。（圖／攝影組）

當天晨翔似乎身體欠安，白帽女一見到他，就伸手摸摸他的肩膀給予安慰，被呼呼後的晨翔把行李搬上車時，動作看來略顯吃力。由於白帽女的行李不少，晨翔便打開後車廂調整空間，此時白帽女順手拿出車裡的抱枕貼在胸口，彷彿自己正是抱枕的主人，這些熟悉又曖昧的小動作，令人好奇兩人的關係。

搬完行李箱及雜物後，晨翔又使出吃奶的力氣，搬起一個沉甸甸的紙箱，身形高瘦的他突然緊皺眉頭，白帽女見狀趕緊出手幫忙，晨翔也手腳並用，兩人合力將紙箱搬上車。

結束搬運工任務，晨翔面露疲態，原本戴著口罩的梁以辰也露出真面目。（圖／攝影組）

後來車子開到松山區一處靜巷內的華廈，兩人下車時很有默契地將口罩下拉，此時白帽女的真面目終於曝光，原來是新生代女星梁以辰。

而晨翔不知道是否因當搬運工時出力過猛，拉下口罩後露出一臉「虛累累」的狼狽模樣，還留著頹廢的鬍渣，完全不若平常白馬王子的形象。

晨翔把車開到松山區一處華廈後，梁以辰帶著他把行李搬到屋內。（圖／攝影組）

值得一提的是，變身搬家工人的前一天，晨翔的穿著和9月19日一模一樣，微笑Logo上衣配牛仔褲，腳踩的帆布鞋也是同一雙，少女殺手2天沒換衣服，頗令人意外，至於貼身衣物有沒有換，就不得而知了。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

在搬家前一晚，晨翔和朋友開心聚餐，隔天他就穿著這套原味衣約會。（圖／攝影組）

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(中時電子報)