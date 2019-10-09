美國白宮今天抵制接受聯邦眾議院民主黨人發動的彈劾調查，說調查「不合憲法」，說白宮將拒絕配合一個沒有經過全體眾院表決的調查工作。

白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）簽字的8頁信函，寄交給眾院議長、眾院民主黨首要人物裴洛西（Nancy Pelosi），以及眾議院情報委員會、外交事務委員會和監督暨政府改革委員會這3個率領彈劾調查委員會的主席。

西波隆在信中寫說：「簡單的說，諸位是在尋求推翻2016年選舉結果，剝奪美國人民一位他們自由選出的總統。」

他說：「諸位的調查欠缺任何正當憲法基礎，任何公平主張，甚至連最基本的合法訴訟程序保障都沒有。」他寫說：「總統川普無法允許他的政府在此情況下參與這場偏頗的調查。」

裴洛西主張，她所展開的彈劾調查合乎憲法，此時無須眾院表決，因為目前尚屬最初期的階段，相當於起訴前的證據蒐集。

唯有到下一步民主黨人才會舉行表決，若多數眾議員支持彈劾，事件將移交給聯邦參議院進行審判。目前聯邦參院由共和黨人掌控。

眾院這次展開彈劾調查，是基於有一名政府吹哨者舉報川普尋求烏克蘭協助調查他的民主黨政敵拜登（Joe Biden）。

白宮則主張，美國史上前3起針對詹森（Andrew Johnson）、尼克森（Richard Nixon）和柯林頓（Bill Clinton）的彈劾調查全都包含眾院表決，主張這應作為彈劾川普的先例。

川普政府高階官員對吹哨者很有意見，說：「情況不應該是一場彈劾調查的主要證人和指控者，是總統無法知道身分，也無法交叉詰問的。」

(中央社)