鎮瀾宮光明燈涉弊 鄭銘坤喊冤：女兒公司紛爭 09:222019/10/09 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤無奈自己被捲入弊案。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信2008年推出線上光明燈疑有弊端，大甲鎮瀾宮傳出被捲入。（陳淑娥攝） 台中檢方偵辦中華電信多處營業處「假交易，真貸款」弊案，檢方以涉嫌重大諭令鎮瀾宮副董事長鄭銘坤100萬元交保，鄭凌晨步出檢調時喊冤說，他沒有在女兒公司掛名，也無介入營運，如今因他們股東糾紛互相提告，無奈自己被捲入紛爭，強調與鎮瀾宮沒關聯。 針對大甲鎮瀾宮線上點光明燈涉弊案，上午是否對外說明，廟方僅表示尚未決定。 (中時 ) #鎮瀾宮 #鄭銘坤 #光明燈 也許您會感興趣 推薦閱讀 線上光明燈疑雲 鎮瀾宮副董鄭銘坤100萬元交保 01:282019/10/09 社會 社會熱門新聞 軍校生車震人妻猛刺槍 綠帽夫火大目睹活春宮 - 社會 觀光局國旅組組長曾維德 晚間亞東醫院過世 - 社會 竹科億元男「浴室啪啪啪」越南妹 手殘傳照給正宮 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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