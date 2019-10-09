中華電信2008年推出線上光明燈疑有弊端，大甲鎮瀾宮傳出被捲入。（陳淑娥攝）

台中檢方偵辦中華電信多處營業處「假交易，真貸款」弊案，檢方以涉嫌重大諭令鎮瀾宮副董事長鄭銘坤100萬元交保，鄭凌晨步出檢調時喊冤說，他沒有在女兒公司掛名，也無介入營運，如今因他們股東糾紛互相提告，無奈自己被捲入紛爭，強調與鎮瀾宮沒關聯。

針對大甲鎮瀾宮線上點光明燈涉弊案，上午是否對外說明，廟方僅表示尚未決定。

(中時 )