黃路梓茵（LuLu）在本屆金鐘獎雖然鎩羽而歸，但她的鬥志依然不減。只是工作滿檔的她，長期飽受拇趾外翻之苦，每次為工作穿高跟鞋時，都得咬著牙關強顏歡笑。本刊調查，LuLu為進行手術，將在明年2月跟節目製作單位請假3個月，就算少賺至少120萬元，也要徹底根除痛楚。

新一代主持人中，LuLu堪稱發展最順利的，除了固定的《綜藝大熱門》、《聲林之王》等節目主持，活動主持更是接不完。今年她先後接下KKBOX風雲榜及金曲獎等大型活動主持棒，還在八月推出單曲〈巴豆痛〉，事業運超旺。

長期受拇趾外翻所苦的LuLu，主持金曲仍強忍不適，穿上尖頭高跟鞋。（圖／台視提供）

為了搭配造型與修飾腿型，LuLu工作時幾乎都穿著高跟鞋，或是她喜愛的厚底鞋，導致她拇趾外翻的情況日漸加劇。

雖然LuLu只有在2016年不經意提過自己有拇趾外翻，但今年她獨挑大梁主持金曲獎，在典禮開場演唱歌詞多達624個字的饒舌歌〈Welcome To GMA〉，藉由歌詞透露她因擔心現場氣氛太乾，所以腦子有點痛，拇趾外翻的狀況也讓自己腳趾疼，就連穿著高跟鞋也非常害怕會摔跤。雖然唱歌不是LuLu的強項，但她仍抱著送死的決心，穩健地將歌曲唱完，獲得一致好評，不枉她忍痛完成演出。

能唱能跳能主持的LuLu，是許多廠商的心頭好。

除了在大型典禮需要又唱又跳，LuLu平常主持《綜藝大熱門》時，往往一進棚就工作超過10個小時，不但要穿著超高高跟鞋，還要跟著吳宗憲又唱又跳製造效果，加上幾乎滿檔的活動主持，她站著工作的時間肯定比櫃姐還長。但從她開朗活潑的主持風格看來，實在很難想像每走一步，對她來說都是一次疼痛。

入行8年的LuLu，以用功、不怕吃苦的個性贏得好名聲，她曾表示「把每一個工作都當最後一次在做」。每次主持前，LuLu不但會觀看來賓過往的受訪影片外，現場也會觀察對方的眼神，努力做好基本功，讓她站穩主持小天后的位置；從2016年開始，她便連2屆主持金鐘獎星光大道，以及連3屆的金曲獎星光大道，功力有目共睹。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

本屆的金鐘獎典禮上，LuLu與黃子佼、吳姍儒的演出橋段令人印象深刻。

LuLu在今年金曲獎的開場表演中，唱出因拇趾外翻而疼痛的心聲。（圖／台視提供）

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(中時電子報)