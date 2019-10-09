觀光局國旅組長曾維德疑因心肌梗塞，昨在高鐵上昏迷死亡，有媒體報導，曾稍早在立院時已出現打字、移動滑鼠不協調的情況，心血管專科醫師江碩儒說，心肌梗塞最常見徵兆是胸口悶痛、喘不過氣，動作不協調應是身體不適導致；當心肌梗塞發作時，最有效的急救方式是吃硝化甘油（舌下片），否則吃3顆阿斯匹靈也可以，然後立即送醫。

繼高雄捷運副總賀新日前在慢跑時突發心肌梗塞猝死，觀光局國旅組長曾維德昨也被心肌梗塞奪命，兩人年齡分別都只有59和53歲，台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒指，心肌梗塞最常見的徵兆是覺得胸口被壓住、悶痛、喘不過氣或吸不到氣，有時疼痛會向下蔓延到左手上臂，或向上從肩膀、脖子一路痛到下巴，另外也有人會感到背痛。

江碩儒說，心肌梗塞引發的疼痛和肌肉痛最大的不同，是前者的痛是間歇性的，可能痛5到10分鐘後會緩解一下，不會持續痛；另外患者會因疼痛出現左手或右手握拳、捂在胸口的典型動作。

江碩儒表示，當患者出現上述不適症狀時，要先停止激烈運動，例如正在慢跑就要馬上停下來，然後吃舌下片，若身邊沒有舌下片，也可吃阿斯匹靈，可一次吞3顆，醫師在急診室急救心肌梗塞病患時也會給到這個劑量，然後就趕快送醫。

(中時電子報)