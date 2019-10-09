總統蔡英文的LSE博士學位論文爭議，近期在國內鬧得滿城風雨，各方學者皆提出過質疑，小英對此多次澄清，並將論文原稿公布在國家圖書館中，供民眾參閱。儘管如此，仍有學者對蔡的論文表質疑，而8日LSE對於蔡英文的學位、論文正式提出官方聲明。網友看完則認為，LSE還是沒澄清被質疑的部份，該說的沒說。

LSE在8日於官網發出文章，以「LSE statement on PhD of Dr Tsai Ing-wen」為標題，內容指出，近來收到許多詢問蔡英文學位的來信，而依據LSE以及倫敦大學的紀錄，確認蔡英文法學博士學位在1984年頒授無誤，當時的所有學位是由倫敦大學所頒授，並且將論文先繳交至Senate House Library，該圖書館的紀錄確認曾經收到過論文，並且送到IALS。

聲明中並提到，蔡英文的論文也出現在IALS1985年出版的文件指引「Legal Research in the United Kingdom 1905-1984」中；蔡英文近期已提供她的私人版本論文傳真頁，目前收藏在婦女圖書館可供閱覽，LSE也知道蔡提供了數位版本在台灣國家圖書館中。

網友看完聲明後，部份認為，「LSE還是沒澄清明到底是誰加的嚴格限閱條件啊，LSE說是作者限制的，蔡說不是我」、「正版論文拿出來啊」、「沒有通過口試的博士論文，卻有博士學位，那這學位是怎麼來的？」、「LSE網站上沒有蔡1984的博士論文！只有2019年蔡提供的個人版本放在婦女圖書館！還想騙誰？」、「LSE只敢發不痛不癢的聲明卻沒能力釐清林還墻博士的疑點，顯然是心虛」。

也有網友稱，「LSE終於證實那是一本私人book」、「日本首相簽名都能造假的垃圾政府，別騙了」、「LSE一定很後悔當年收蔡英文」。

但也有網友認為，「LSE發聲明很ok呀」、「本版沒有問題，都是彭文正的錯」。

網友在PTT論壇留言。(圖/截自PTT論壇)

(中時電子報)