繼美國商務部以牽涉大陸對新疆維吾爾壓迫為由，將包括海康威視等8間陸企與20個公安機構列入貿易黑名單後，美國務卿蓬佩奧8日宣布將對負責新疆事務的大陸政府及共黨官員，採行簽證限制措施。

據路透社報導，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透過聲明宣布，被認為負責對新疆維吾爾、哈薩克及其他少數穆斯林族群拘禁或進行人權侵犯，或在當中扮演共謀角色的大陸政府及共產黨官員，美方將對其採行簽證限制措施。蓬佩奧表示，這些官員的家人，也可能會面對同樣的簽證限制，但他並未進一步闡述簽證限制會包含哪些措施。

蓬佩奧指出，大陸政府對新疆維吾爾自治區的維吾爾、哈薩克及其他少數穆斯林族群，進行高度鎮壓行動，包含將他們大規模拘押在集中營、在各處進行高科技監控、嚴厲控制他們文化與宗教身分的體現、並強迫外地人民返回大陸。

蓬佩奧發表聲明前一天，美國商務部才大動作以牽涉大陸對新疆維族打壓為由，將8家陸企和20個公安機構列入貿易黑名單，其中包括先前被國會點名的大陸監視設備製造商海康威視（Hikvision）及大華技術股份有限公司（Dahua Technology）。

不過，由於美陸貿易高層10日將於華府舉行談判，美國川普政府在新疆議題上連續兩天的強硬作為，被外界認為恐會阻礙雙方達成貿易協議，讓美陸貿易戰持續延燒。此外，知情人士透露，川普政府正在討論限制資本流入大陸的可能性，重點尤其放在美國政府退休基金對大陸的投資。而自美宣布簽證限制措施，美股應聲收低，道瓊工業指數重挫逾300點，外界對於新一輪貿易談判進展看衰。

(中時電子報)