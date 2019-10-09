台北士林萬麗酒店〈士林廚房〉自助餐廳，即日起至11月底每日輪流供應超過30款秋蟹主題料理，口味囊括中、西及東南亞等多國風味。（圖／台北士林萬麗酒店）

台北萬豪酒店〈宴客樓〉推出「秋蟳饗宴」，客人可任選紅蟳、處女蟳、花蟹、大沙公4種蟹，搭配4種料理法烹調上桌，每道料理1680元＋10％。（圖／台北萬豪酒店）

搶秋季啖蟹商機，台中林酒店「森林百匯」Buffet餐廳推出「感蟹祭」，主廚用各種蟹人饌推出各式料理，其中「鱈場蟹烤飯」很澎湃。（圖／台中林酒店）

秋風起，蟹腳癢，正是啖蟹好時節。這是古人對享受當令美食的誦嘆。秋天蝦蟹確實肥美，為此台北士林萬麗酒店、台北萬豪酒店、天成飯店集團旗下台北花園大酒店與台北天成大飯店，以及六福客棧與台北美麗信花園酒店，還有台中林酒店等觀光飯店為搶攻秋季啖蟹商機，不約而同地在館內餐廳推出各式秋蟹料理，這些飯店既比蟹種，也比料理方式，更比口味與創意，平常橫行霸道的無腸君經過料理上桌紅通通，當令嘗鮮、選擇很多。

台北士林萬麗酒店(Renaissance Taipei Shihlin Hotel)今年正式加入五星飯店秋蟹戰局，館內Buffer餐廳〈士林廚房〉即日起至11／30日推出入秋限定「超級敢蟹」秋蟹主題料理活動，每位客人1,180元＋10％起，由主廚使用時令蟹款精心設計多達30款秋蟹主題料理每日輪替，口味囊括中、西及東南亞等多國風味；平日晚間及假日全天將特別提供6款「現點現蒸」肥美秋蟹，假日全天再加碼供應紮實飽滿的帝王蟹腳無限享用，提供饕客們暢享秋季美味的鮮蟹盛宴。除了多樣化風味的秋蟹料理外，另提供現剖生蠔及多達25大主題料理區、總計超過120種料理無限享用。

台北萬豪酒店宴客樓推出〈秋蟳饗宴〉，饕客可任選紅蟳、處女蟳、花蟹、大沙公4種蟹，搭配柚香蘿蔔煮、麻油香煎、原味清蒸與川蜀麻辣等4種精湛料理法烹調上桌，每道料理1680元＋10％起。主廚並另外設計推出「龍鮑蟹」饗宴。鮮美龍蝦以日本清酒及金棗醬的酸甜鹹蒸出鮮味。「柚香蘿蔔煮紅膏蟹」則是以白蘿蔔、日本柚子皮替富含蟹卵的紅蟳清新佐味。每套2500元＋10％。

台北天成大飯店及台北花園大酒店的〈翠庭〉中餐廳，即日起至10／31止推出「品蟹宴」，主廚嚴選食材，採用肉脂腴滿的野生大沙公，以金沙、清蒸、煲湯等各式料理方式，精采呈現螃蟹料理，單點每道880元＋10％起。其中〈避風塘沙公〉入口嗆辣鮮香，蟹肉外酥內嫩。〈金沙沙公〉蟹肉飽滿扎實，脂腴豐美，蛋黃鹹香誘人，入口綿密。

美麗信花園酒店池畔餐廳〈光廊Light Cafe〉推出鮮粥雙人套餐，主廚以波士頓龍蝦及斯里蘭卡大沙公為主軸，延伸出中西式鮮粥，〈爆米花龍蝦海鮮粥〉的醬汁是以龍蝦頭、蝦殼以及鮮菜蔬果細火熬煮七小時，再將米粒與醬汁緊密融為一體，而整鍋滿滿的龍蝦及明蝦肉、海瓜子、透抽，令人食指大動。〈斯里蘭卡蟹煲粥〉的公花蟹殼薄肉質飽滿，粥底以斯里蘭卡公花蟹殼、鮮味蝦殼及深海魚角慢火燉煮，兩款粥品雙人套餐內容皆含〈日式和風鮮果沙拉〉、〈香醇冰糖杏仁茶〉及「手工麥芽芝麻酥餅」，訂價1,680元＋10％，每人平均消費不到千元。

六福客棧〈金鳳廳〉秋天霸氣推出的海鮮料理，選用海中王者帝王蟹、紅蟳、波士頓活龍蝦等頂級食材入饌。其中〈帝王蟹腸粉〉是以帝王蟹腳入餡，主廚用米漿手工製作腸粉皮，嚴格要求2.5公釐的最佳厚度，且口感Q彈、質地清透，內餡除蟹腳肉並有蟹殼高湯製成的蛋白凍，保留住帝王蟹鮮美甜味，更增添口感層次，每份320元。

六福客棧鄉〈金鳳廳〉的〈帝王蟹水晶餃〉，則為「色味雙全」的蟹點。主廚紅蘿蔔汁調製果凍紅色彩，再拍成比水餃皮還要薄且透光的水晶餃皮，放入以帝王蟹蟹肉、蝦泥、豆腐製成的飽滿內餡，接著再捏製成螃蟹模樣，完整呈現白透的螃蟹肚、蟹殼上的尖刺等細節，每顆水晶餃足重75克，每籠2顆180元，擬真Q版的螃蟹模樣、一口咬下嚐到湯汁鮮美

的感動，立刻拿起手機拍照上傳分享。

台中林酒店「森林百匯」餐廳推出『感蟹祭』並推出優惠，即日起到10月底前平日午晚餐前往用餐消費，即可享有「4人同行，1人免費」優惠。台中林酒店提醒，週五晚餐除外，同時客人必須於一週前訂位。

台中林酒店「森林百匯」餐廳推出『感蟹祭』，主廚們精選各式鮮美秋蟹為食材推出：鱈場蟹烤飯、雪蟹昆布湯、墨西哥辣蟹、辣炒麵包蟹、雞尾酒旭蟹、錦繡蟹柳球、及蟹柳握壽司等秋蟹料理，包含西式、日式、中式、廣式、港點、泰式、西點、PIZZA等八大主廚，使用當季螃蟹設計出多道菜肴。

六福客棧〈金鳳廳〉的〈帝王蟹水晶餃〉不只是講究味鮮，廚師還將之以手工捏製成螃蟹模樣。（圖／六福客棧）

六福客棧〈金鳳廳〉的〈帝王蟹腸粉〉，是以整隻帝王蟹腳作腸粉內餡。（圖／六福旅遊集團）

美麗信花園酒店的〈爆米花龍蝦海鮮粥〉，龍蝦醬汁是以龍蝦頭、蝦殼以及鮮菜蔬果細火熬煮7小時，整鍋滿滿的龍蝦及明蝦肉、海瓜子、透抽，令人食指大動。（圖／美麗信花園酒店）

美麗信花園酒店的〈斯里蘭卡蟹煲粥〉，粥底以斯里蘭卡公花蟹殼、鮮味蝦殼及深海魚角慢火燉煮8小時，再加入泰國米及日本生食級新鮮大干貝增加鮮甜滋味，最後灑上奶油爆米花添香。（圖／台北美麗信花園大酒店）

台北萬豪酒店〈宴客樓〉推出的「龍鮑蟹」饗宴，鮮美龍蝦以日本清酒及金棗醬的酸甜鹹蒸出鮮味。（圖／台北萬豪酒店）

(工商 )