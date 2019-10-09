中華民國108年國慶即將到來，2020蔡英文總統連任辦公室昨推出最新影片《中華民國不分你我》，發言人廖泰翔表示，這支影片傳達蔡守護中華民國主權的決心，並強調「國家團結不分你我」。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千諷刺表示，蔡英文真的別噁心了，中華民國存在於台灣的每一個角落，但是獨獨不在蔡英文心裡。

蔡總統在這支影片最後現「聲」旁白配音，「不需要爭執，也不需要口號，中華民國不分你我，守護台灣，需要你我」。對此，廖泰翔表示，這段簡單明瞭的文字，搭配蔡英文總統溫和且堅毅的語氣，表達出守護中華民國是總統、更是跨黨派人民的共同責任與願景。廖泰翔強調，守護國家主權不應區分黨派、區分你我，是影片要傳達的精神。

對此，孫大千在臉書諷刺表示，又到了四年一度「騙選票」的時刻了！他提及，2016年總統大選時，蔡信誓旦旦保證兩岸關係會維持現狀，現在兩岸關係不但陷入冰點，緊張對抗更攀上高點，兩岸關係是過去30年來最爛的時刻。

對於蔡高喊「中華民國不分你我」，孫大千認為，在過去三年多來，蔡政府什麼時候重視過中華民國？明明就是打著「借殼上市」，推動「階段性台獨」的算盤，現在還假惺惺消費中華民國。「把中華民國送上火線，準備消滅中華民國的人，不就是蔡英文嗎？」他批蔡英文真的別噁心了，中華民國存在於台灣的每一個角落，但是獨獨不在蔡英文的心裡。

(中時電子報)