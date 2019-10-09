總統蔡英文「論文門」延燒至今仍未平息，LSE 8日在官網發出文章力挺蔡英文的博士學位。曾因指控蔡博士學位涉作假挨告的旅美學者林環牆，也在臉書發出聲明譴責LSE公開力挺蔡英文，並說10年前的LSE的「格達費醜聞」殷鑑不遠。

LSE 8日在官網發出文章，以「LSE statement on PhD of Dr Tsai Ing-wen」為標題，內容指出，近來收到許多詢問蔡英文學位的來信，而依據LSE以及倫敦大學的紀錄，確認蔡英文法學博士學位在1984年頒授無誤。

旅美學者林環牆之前因指控蔡英文博士學位作假被提告，他也在台灣時間9日凌晨發出聲明「譴責10月8日LSE公開挺蔡英文」。

林環牆說，台灣時間10月9日凌晨1點12分，一位以 Karen Ro的匿名人士，傳來倫敦政經學院(LSE)網站發表挺蔡英文為法學博士的公開聲明。看來蔡女士的總統府是挑燈夜戰，深夜加班，而Karen Ro應是府內人士。想必是心中竊喜，所以立即傳來，她的FB訊息已截圖在下面。幾個小時後，Karen Ro在臉書傳訊表示否認來自總統府。

林環牆呼籲:蔡女士，不要再玩弄「資訊不對稱下機構權威」的把戲。10年前的LSE的「格達費醜聞」殷鑑不遠，還是應遵照法律程序正義，公開所有正式文件，才能昭公信！何必捨近求遠，公開正式文件的第一步應是～打開蔡英文35年前在「政大」、「東吳」、以及「教育部」等的人事檔案。

林環牆說，「至於LSE應公開的，也應是35年前蔡女士的相關檔案，而不是由當代的LSE人員另提新的聲明，煞有介事地挺妳的假論文、假學位。」35年前事，本應由35年前的正式檔案來証明，何須勞駕才發生過「格達費醜聞」的LSE另提新聲明。

「是即是，非即非。」林環牆表示，蔡女士，不該再欺騙善良的台灣人民，更不該再將錯就錯，試圖以國家機器，壓制媒體、製造假新聞，壓迫社會上不願選擇服從的每一個人。福爾摩沙，斯土、斯民，大家內心最珍貴的價值應是「誠實」與「良善」吧！難道妳不這麼認為嗎？

(中時電子報)