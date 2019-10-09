民進黨徵召市議員阮昭雄參選台北市第8選區立委，昨晚舉行國政發表會，退出時代力量的立委林昶佐、時力議員林穎孟到場力挺，泛綠陣營看似成功整合，但時力黨中央今上午發出新聞稿表示，時力與民進黨兩黨主席對談已無限期停擺，現階段時力並無相挺民進黨人選的決議。

時力黨主席徐永明指出，時力決策會尚未決定北市第8選區支持民進黨候選人，任何黨際合作都必須透過黨對黨形式進行，包括支持特定總統、立委候選人，因兩黨主席對談停擺，現階段時力並無支持民進黨人選，議員個人支持特定參選人屬於個人行為，不代表黨中央立場。

徐永明說，選舉場合禮貌性的到場，不等於可以上綱到黨際合作，相挺與否必須回歸到價值理念的契合，應經由正式的黨對黨形式進行，合作信任基礎也須建構於法案，例如民進黨人選承諾推動具體實價登錄2.0、囤房稅、反併吞滲透法等法案。

徐永明強調，2020大選時力不只會努力擴大選民認同，政黨票目標衝百萬票，區域立委選舉佈局上也會持續找尋合適人選，讓選民在藍綠之外有更好的選擇。

(中時 )