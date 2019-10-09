美聯分區系列戰中，擁有「三巨投」的太空人被看好能輕取平均薪資最低的光芒，今日賽前太空人取得2勝1敗的優勢，因此讓陣中王牌投手韋藍德(Justin Verlander)僅休息3天就出賽，結果就是他的壓制力全失靈，首局就挨轟失3分，僅丟3.2局就退場，原本想讓系列賽早點結束結果現在可能被扳平。

光芒昨日在2敗的劣勢中，先狂敲4轟擊退了太空人「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)，以10比3大勝，今日太空人為了避免夜長夢多，讓韋藍德僅休3天又再度先發，結果就是讓他的壓制力盡失，首局就耗費了32球、失3分。

韋藍德開局就被湯米芬姆(Tommy Pham)敲一支陽春炮，對崔志萬保送後，A.賈西亞(Avisaíl García)、達諾(Travis d'Arnaud)、溫鐸(Joey Wendle)連續3支安打再多追2分，此局韋藍德耗費了32球，無論直球、曲球、滑球都被逮中敲出去。

韋藍德夢靨還沒結束，光芒4局下半由亞當梅斯(Willy Adames)再擊出陽春炮將比分擴大成4比0，雖然接下來韋藍德又抓到2個出局數，不過面對崔志萬3次打席都讓他選到保送上壘，連丟4顆壞球也讓教練團終於決定將他換下場。

韋藍德休3日僅丟3.2局就退場，被敲7支安打、失4分，其中有2支陽春炮，雖然送出5次三振，不過對崔志萬單人送出3次保送，承擔敗投資格身分退場。相較之下光芒採用的假先發策略效果不錯，前5局僅被太空人敲4支安打，無失分。5局結束光芒以4比0領先。

(中時電子報)