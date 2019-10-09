日本女偶像松岡笑南，常在社群網站PO照片，與粉絲分享生活點滴，未料這舉竟讓她被瘋狂粉絲盯上，回家途中被拖進暗巷上下其手，事後遭逮捕才知是藉由她的自拍照，放大看瞳孔裡的街景倒影，得知住家位置襲擊得逞。

根據日媒報導，松岡笑南返家時遭人從用毛巾摀住嘴，接著將她撲倒在地後上下其手，但慶幸的是沒有遭性侵得逞，警方追查後原以為是粉絲的瘋狂行徑，但後來得知犯案手法令人毛骨悚然，這名26歲凶嫌從松岡笑南的自拍照中，發現對方瞳孔有街景倒影，接著用Google Map街景功能查出符合景色，先推斷出松岡笑南住處位置，並從瞳孔反射出的的窗戶及太陽照射角度，來大致確認對方住在幾樓，接著從在車站一路尾隨，到住家附近在襲擊。

松岡笑南目前暫無大礙，只是掙扎過程中臉蛋受了傷，但礙於嚴重受到驚嚇，公司先暫停所有演藝工作，讓她暫時在家休養，待心情平復後在上工。

(中時電子報)