國外有一名工程師在自家後花園做日光浴時，突然有一具男屍從天而降，當場血濺花園籬笆牆。更恐怖的是，這具屍體墜落的地方離男子僅離一米，這突如其來的意外，令該男子嚇得趕緊報警。經過警方調查後，判斷該名死亡男屍應當是一名偷渡客，在飛機即將抵達機場時，已失溫死亡遺體則跟著墜落。

據《BBC》報導，這名死亡的男子藏匿在肯尼亞航空公司某台飛機起落架艙裡，由於警方發現了一個袋子中裝有水與食物，因此判斷死亡的男子應該是一名偷渡客。不過肯尼亞民航局局長吉爾伯特·基貝（Gilbert Kibe）表示，機場的保安非常嚴格，一般人很難進入。男子的身分仍舊成謎。不過大部分的推測都認為這名男子應當是希望能成為經濟移民，才會鋌而走險。

至於這位「超衰」的工程師，據《倫敦標準晚報》報導，他叫作鮑多克(John Baldock)事發當天他正在家裡做日光浴。接著一聲巨響一具血淋淋的男屍便出現在距離他一米的草坪上。鮑多克的鄰居描述當時的情況，他們表示當時的聲音真的很大，讓他們以為是房子倒塌了。而鮑多克則被嚇得魂不附體，幾乎沒辦法說出話來。在事發之後，鮑多克火速搬離租屋處，鄰居們認為他現在應該是回去與父母同住。

(中時電子報)