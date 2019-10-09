國民黨總統參選人韓國瑜面臨選情難關，不少人將焦點放在副手選擇上，盼韓能藉此拉抬個人選情。有民調指出，新北市前市長朱立倫若任副手，韓支持度瞬間上升7個百分點，與總統蔡英文差距將縮至誤差範圍內；立委江啟臣也因條件突出，屢被點名。台北市議員徐巧芯直言，將希望寄託副手是不對的，重點是將兩岸外交主導權跟話語權拉回來。

徐巧芯在政論節目《年代向錢看》表示，現在大家一直在討論韓國瑜選哪位副手，就能拉抬選情、翻轉劣勢，這其實是一個有趣的現象，因為這是「不對」的，因為大家選的是「總統」。中華民國的副總統是一個什麼樣的角色，大家都知道，就是「閒閒沒事做」的備位元首，然後有不錯的禮遇，權力基本上小於行政院長。所以若寄望副總統翻轉總統選情，他覺得是「不可能」！

徐巧芯指出，韓國瑜現在最重要的，是論述以及跟民眾的互動方面；還有一件很重要的事，就是包括他與諸多深藍立委都認為，「反送中」事件會對國民黨選情造成很大的影響，大家應該在內部好好討論，如何說服、拿出什麼論述在選戰中做抗衡。徐強調，若面對反送中議題，韓持續用低調方式處理，將讓民眾難以相信國民黨執政在兩岸與國際社會，能帶動怎樣的發展，選情也將難有新高潮，而這本該是國民黨的強項。

綜觀以上，徐巧芯認為，若想端靠副手讓韓國瑜逆轉勝，這是不對也不切實際的。最後還有90幾天，韓陣營或國民黨陣營，應該要想辦法把這一系列的兩岸外交主導權跟話語權拉回來。

(中時電子報)