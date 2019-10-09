杏桃鬆餅屋的「熔岩系厚鬆餅」，也很吸引人。（圖／杏桃鬆餅屋）

又鬆又厚的厚鬆餅本就很吸引人，雙層堆疊再淋醬，教人如何不想狂嗑它？（圖／杏桃鬆餅屋）

為了讓精品咖啡能維持應有的高品質，杏桃鬆餅屋美麗華店此次並購置自動式手沖咖啡機。（圖／杏桃鬆餅屋）

日系厚鬆餅在外食餐飲市場持續發燒，業者持續推陳出新「耍萌」，各式「撩妹系」厚鬆餅不斷問世，正式進駐美麗華百樂園B1開新店並於今（10／9)日開賣的〈杏桃鬆餅屋〉，更與美麗華聯名推出一款超搶眼的〈摩天輪Berry莓果厚鬆餅〉，以及以及草莓系列〈草莓優格協奏曲厚鬆〉與〈草莓香檸冰茶〉、〈草莓優格歐蕾〉飲品，標榜要以創意造型讓「少女心大噴發」。

為慶美麗華新店開幕，〈杏桃鬆餅屋〉推出多項優惠：1.今（10／9)日至10／11日開幕首三日期間，每日前30名享蘇芙蕾厚鬆半價優惠，2.今（10／9）日起至10／31日期間持摩天輪優惠券，點選聯名套餐即可獲〈摩天輪Berry莓果厚鬆餅〉升級禮遇，由「單層」厚鬆升級為「雙層」。3、自10／12日起至10／18日每桌消費滿500元再加入LINE好友即送限量杏桃omom專屬小木匙，限量200支，送完為止。

厚鬆餅正夯，並取代拉麵成為台灣「哈日美食」首選，而〈杏桃鬆餅屋〉正帶起台灣這波日系厚鬆餅熱潮的開路先鋒。2013年慕里諾餐飲集團自日本裏原宿貓道將「杏桃鬆餅屋」引進來台，以超厚4公分蘇芙蕾厚鬆餅引領厚鬆餅炫風，成為日本厚鬆來台始祖，更以熱烈迴響話題紅回日本，如今〈杏桃鬆餅屋〉在台並成功發展連鎖，開在台北大直美麗華百樂園的新店並於今（10／9)日正式開幕。

〈杏桃鬆餅屋〉開發的〈摩天輪Berry莓果厚鬆餅〉，標榜是以戀人為概念，周圍撒上可愛的粉紫色系列愛心巧克力，並以酸甜適中的覆盆子奶油帶來夢幻風格，另外摩天輪形狀的香草奶油餅乾不只外形搶眼討喜，也標榜「好吃到讓人想直接單買回家」。

除新口味與新造型厚鬆餅，為了讓精品咖啡能維持應有的高品質，〈杏桃鬆餅屋美麗華店〉此次並購置自動式手沖咖啡機，使手沖咖啡首重的水流大小、入水秒數、溫度均能有高穩定的品質，減少人為手沖操作的不穩定性，如此才做到對咖啡品質一致性的要求。

〈杏桃鬆餅屋」〉另外將於11／1日起將全店舖推出莓果新樂園主題，帶來〈草莓優格協奏曲厚鬆〉，以及飲品〈草莓香檸冰茶〉、〈草莓優格歐蕾〉共3款季節商品。還有係屬於崩壞系的〈草莓優格協奏曲厚鬆〉，巧妙地將草莓醬與德國優格、北海道鮮奶融合為風味酸甜的草莓優格奶霜，一拉開透明圍籬隨即傾瀉而下的草莓優格奶霜，為厚實的厚鬆餅增添濕潤口感與風味，再加上混搭草莓與覆盆子雙重香氣的果醬，以及大方放上草莓、藍莓，為整體迎來成熟女子也會喜愛的浪漫甜點。

(工商 )