對於全台危橋問題，交通部長林佳龍9日在立法院表示，大家不要過度恐慌，交通部先前就有補助各地方政府橋樑維修，也會協助地方政府加速申請，有些橋不會有立即坍塌的危險，都是堪用的，地方政府應負起責任盡快維修，若真的有危險也會封橋。(圖文／姚志平)

(中時 )