林佳龍：危橋勿恐慌 真有危險會封橋 15:132019/10/09 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍9日在立法院受訪。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於全台危橋問題，交通部長林佳龍9日在立法院表示，大家不要過度恐慌，交通部先前就有補助各地方政府橋樑維修，也會協助地方政府加速申請，有些橋不會有立即坍塌的危險，都是堪用的，地方政府應負起責任盡快維修，若真的有危險也會封橋。(圖文／姚志平) (中時 ) #危險 #政府 #地方 #維修 #全台 也許您會感興趣 推薦閱讀 顏寬恒批 撒錢搞冬遊補助 橋梁不維修 04:102019/10/05 政治要聞 打臉蔡政府 林郁方：馬政府對軍隊運用更聰明 15:582019/10/05 政治 黑暗一夜 林鄭譴責蒙面暴徒 04:092019/10/06 話題觀察 越南面臨缺電危機 04:092019/10/06 專題周報 蒙面暴力 香港最黑暗的一夜 04:092019/10/06 兩岸要聞 航空城公司與中華科大簽MOU 04:102019/10/06 地方新聞 能源轉型可讓韓撿到原子彈 04:102019/10/08 時論廣場 太平洋對話 台灣別昏頭 04:102019/10/08 時論廣場 剝奪感彌漫的資本主義未來 13:412019/10/08 藝文副刊 全台126座危橋名單公布 雲林最多 13:492019/10/09 生活 政治熱門新聞 韓冰不回台救父？沈富雄爆驚天內幕 - 政治 見這人力挺韓國瑜 葉毓蘭驚呼：起風了！ - 政治 韓敗選誰當黨主席？徐巧芯說溜嘴了… - 政治 LSE為小英背書 網看完驚爆不能說的秘密... - 政治 輾壓！孫先生最新民調 蔡韓差距竟大成這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。