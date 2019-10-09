呂文婉甩乾妹妹封號，樂享真愛滋潤！呂日前受邀為知名香氛保養品牌《南法香頌》周年慶，擔任一日店長處女秀，她大方接受觸摸肌膚，笑說原本就是該品牌的鐵粉，很驚喜受邀出席，提到保養，她坦言：「從小就患有輕魚鱗症隱疾，自己是貴婦肌膚，奴婢命啦，一直被好友暱稱『乾』妹妹，多年前曾打過脈衝光，結果皮膚過敏腫脹險變豬頭，感嘆沒條件做醫美，因此全身上下都係金ㄟ。」

在購物台近20年，呂文婉接觸各種保養品牌，由於先天膚質關係，因此產品好壞對她可說是馬上現形，因此還被暱稱天然檢測器，而遇到救星南法香頌後，原本每天累到打瞌睡也要塗抹乳液，才能肌膚止癢的一夜好眠，使用了該系列產品，現在工作經常忙到忘了塗抹乳液，卻可以夜夜好眠，因此讓她深信不疑、大力推薦。

呂文婉為產品讚聲，自己也是愛用者。(南法香頌提供)

提到近況，呂文婉剛考上國立台北教育大學數位科技所，重返校園攻讀碩士，笑說走在校園被叫同學，心中很暗爽，還曾被大學部的男生搭訕留手機，但被認出後，男同學則臉紅的說以為我是同系的學姐，讓她又羞又喜，因此在校園內又多了一個新封號「學姊」。

(中時 )