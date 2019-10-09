檢警及林務局聯手破獲一條龍式山老鼠集團。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

檢警及林務局聯手破獲一條龍式山老鼠集團。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

以王姓主嫌為首的「一條龍」式的山老鼠集團，橫行於台東縣武陵山區，台東地檢署歷經半年蒐證，於日前指揮保7總隊第9大隊、台東縣警局刑警大隊、關山分局、台東分局等等單位組成專案小組，會同台東林區管理處拂曉出擊，直搗賊窟，一舉破獲。

檢警調查，山老鼠集團從今年初起便橫行於台東縣武陵山區，起先化整為零，各自竊取珍貴國有森林主、副產物，竟在今年7月後，圖謀珍稀林木資源，商議共組竊盜集團。豈料一舉一動早已被掌握，藉由林管處提供大數據盜伐熱點分析，檢警抽絲剝繭鎖定相關作案地點，並在勘查現場時人贓俱獲，逮捕正在鋸切牛樟木犯嫌1名。

警方擴大偵辦後，見時機成熟，檢警共帶回以王嫌為首共10人「一條龍」式的山老鼠集團，從盜採至銷贓一手包辦，並在適當時機及時攔阻，查扣2至3百公斤珍貴牛樟木一批，避免珍貴森林資源遭變賣，經移送台東地檢署後，3名主嫌均遭法院羈押，有效遏止宵小不法犯行。

此案台東地檢署共計起訴犯嫌10人，保七總隊第九大隊呼籲，國有森林乃是生態環境之本，為保護珍貴林木資源，政府已組成檢警林查緝平臺，號召全民一起維護國土及保護環境生態，請民眾勇於檢舉不法，加入捍衛尖兵的一員，檢舉專線0800-000930（您您您救山林）。

(中時 )