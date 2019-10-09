林姓男大學生在高雄文化中心因練舞與打太極拳的80歲傅姓老翁爭場地，過程中林男推倒傅翁，遭警方以《社會秩序維護法》裁罰3千元。事後林男竟狹怨報復、買「化骨水」朝傅翁潑灑導致傷重身亡。高雄地檢署今年7月將林生依殺人罪嫌起訴，全案正由高雄地院審理中。

檢方起訴指出，2018年7月7日上午，就讀某私立醫學大學的林男到高雄文化中心一處涼亭下練舞，過程中與一旁練太極拳的傅翁爭起爭執，林生涉嫌推倒傅翁、造成傅翁撞傷頭部，一旁民眾見狀報警，傅翁經送醫包紮治療後無大礙。事後傅翁並未林生提告，但警方仍依違反《社會秩序維護法》對他人施加暴力，對林男裁罰3千元。

林男事後收到裁處書心生不滿，前往化工行購買俗稱「化骨水」的化學原料氫氟酸欲報復，過程中店家一度警覺不對勁、詢問購買用途，林男謊稱「醫學院課程實驗用」，並報出事前上網查出的醫院統一編號來取信店家，最後順利購得。

強酸得手後，隔日林男便到文化中心涼亭堵人，一見正在打拳的傅翁就潑灑氫氟酸，造成傅翁頭、臉及頸部、胸部等處灼傷冒白煙，傅翁當下不斷哀嚎、忍痛走到100公尺外的人行道求救，最後仍傷重不治。林男逞凶時自己左大腿也不慎遭潑灑灼傷，自行就醫時還向醫院謊稱做實驗受傷，住院8天才出院。

檢方相驗解剖遺體後，確認傅翁為器官衰竭中毒死亡，查出傅翁為氫氟酸中毒，立刻成立專案小組追查。警方在文化中心找到目擊事發過程的街友，2018年9月5日前往林男住家搜查，找到電擊棒和印有醫院統編的統一發票，購買的物品確實為氫氟酸。

林男在偵訊時坦承，因為一時氣憤才購買氫氟酸等物教訓傅翁，但沒料到潑灑後會造成傅翁死亡，否認故意殺人。檢方7月12日已將他依殺人罪嫌起訴，最重可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，全案目前已由高雄地院審理中。

(中時 )