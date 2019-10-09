韓國瑜陣營與國民黨高市議會黨團8月29日舉行記者會，質疑前朝陳菊市府 當年高雄氣爆善款使用及捐款管理運用與流向。而被質疑的前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊震怒回擊，「將氣爆作為選舉操作的籌碼，令人憤怒」。而就有Youtuber身體力行實地走訪高雄，街訪當時的氣爆受災戶。卻不難聽出災民滿滿的無奈和無助。

2014年7月31日晚點23點55分至8月1日凌晨間，發生在高雄市前鎮區與苓雅區的多起石化氣爆炸事件。這起事件共造成32人死亡、321人受傷，並造成至少包括三多一、二路、凱旋三路、一心一路等周邊店家，因爆炸破壞而造成重大經濟損失。

而高雄氣爆後的善款流向，也一直是陳菊任內飽受爭議的事件，有Youtuber《Bit King比特王出任務》就實地走訪高雄，詢問了現仍在三多一路開業經營和居住的災民(市民)。

首先訪問了一位在該路段經營精品服飾的店家，該業者同時也是住民。主持人問及，對於5年前的氣爆事件是否還有印象？女住戶回憶，非常有印象，因當年該路段巷子整條路都斷掉，一路斷到凱旋路，房子都受到不小的損傷。且發生當下，慈善團體慈濟當時有發送愛心便當給災民。

對於是否有補助，業者說，高市府當時稱戶籍設籍在高雄的都災民能領到6千元。但她實際上卻僅補助230元，原因是市府要求出具損壞物品的收據，但部分用品的收據發票早已遺失，因此只補助10分之一。對於市府的補助災民方面滿意嗎？女住戶坦言不滿意，且很不高興，且氣爆並非災民可預期的事情，卻被當時的市府如此對待。她也提及，許多受災戶當時因氣爆因素，路面和周邊地區炸出許多坑洞，導致有「登革熱」出現。

對於氣爆善款，是否有不滿意的地方？女住戶說，有住在附近的鄰居受傷，卻僅領到幾百元。她感覺非常不妥。另外，對於市府的善後態度和處理方式滿意嗎？女住戶說感覺很不舒服，當年市府收到數十億元的善款，真的有用在受災戶身上嗎？

接著，街訪小組再訪問一位賣生活用品的業者，這位業者也證實了前面女住戶的說法，說政府要求提供收據，但廠商不願意出，擔心被查稅。主持人再問，氣爆後是不是對生意影響很大，業者坦言，損失很大，許多東西因氣爆影響，已不勘使用只好丟棄，甚至透露店面因氣爆直接影響，房東整修整棟房屋，停止營業了一年沒開店營業！

至於當時有拿到政府的災害補助款嗎？業者則表示，幾乎都沒拿到，因此損失慘重，難以估計。主持人問及，氣爆5年過去了，會覺得有影響嗎？業者說，多少都會，但也有被大環境影響，她在這開業近20年，現在這邊人潮少了非常多。

主持人最後問到，「對陳菊市府處理氣爆善後和善款使用滿意嗎？」業者秒回，「當然不滿意，以前剛開始還會捐，現在都不捐了，因為都沒有用啊，不如直接拿援助用品給受災民」。

換到第三位受訪者，是一對在地開業多年的夫婦，主持人又問，有拿到氣爆的補助善款嗎？業者說，有拿到小部分補助，但和受損的財產相比，遠遠不夠，。對氣爆善款，老闆則說，當時氣爆善款的捐助有很多窗口單位。有的單位親自到店裡來，拿到面前，要包紅包，但金額卻是三千、五千，他們感到心寒，乾脆要這幾個單位把錢拿回去給更需要這些錢的重災戶。

說到這，老闆重重的嘆了一口氣，欲言又止的表情，有滿滿的委屈想說，卻不知從何說起。主持人擔心老闆情緒，趕緊說，您無限感慨的感覺。老闆說，對啊，再說下去，眼淚又要留下來了。他也感謝街訪小組願意訪問他們這些災民的心情，能有一個管道可以說。

第四位女性災民，則是一位很有親合力的大嬸，她回憶說，對於氣爆補助，當時剛氣爆的確有6千元補助，但不是每個人都有，有人領過2、3萬元，她領得也很多。且對於自己的災損，她也只領到3萬多元的補助，但災損卻遠遠超過這數字。她也把其中的幾千元，拿去救濟當時的受災戶，也是里長，拿去買便當。

隨著訪問結束，影片也透露，下一集將訪問最清楚事件始末的人。

這位Youtuber目前擁有11.1萬的訂閱數，該影片點閱數已累積14.5萬的觀看次數，1千4百多則留言。

(中時電子報)