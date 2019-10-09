新北市國慶日不辦升旗典禮改爬硬漢嶺，新北市長侯友宜9日表示，活動很早就在規畫，同仁不敢太早公布就是怕有人爬不上去，侯友說，歡迎大家一起來爬硬漢嶺，不怕任何挑戰與困難，用堅定的心往上走，讓中華民國越來越好。

侯友宜說，爬硬漢嶺活動已規畫許久，突然接到黨部說要舉辦升旗典禮，已經來不及改變，新北過去一直都以元旦升旗典禮為主，且各地區公所也會有自己的升旗典禮。

侯友宜指出，今年市府決定把國慶活動辦在硬漢嶺，以市府團隊為主，因為真的不好爬，不敢大肆敲鑼打鼓，就怕有人爬不上去會漏氣，但還是歡迎所有人一起來參與。

侯友宜說，這次號召團隊帶國旗爬到頂點，就是要證明雖然忙於公務，還是要把身體照顧好，有健康身體才能勝任所有工作，打敗自己才能創造另一個自己並改變新北市，爬不上去沒關係，慢慢爬總有一天會登頂，先爬到就先唱國旗歌

侯友宜說，爬硬漢嶺，就是要證明愛中華民國是一種精神，是一種硬漢融入在內心往前走的最大力量，不怕任何困難、挑戰，用堅定的心往上走，讓中華民國越來越好。

(中時 )